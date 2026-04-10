Conatel trabaja con autoridades de Islas de la Bahía y empresarios para lograr mejor conectividad

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se reunió con diputados del Congreso Nacional, el gobernador de Islas de la Bahía y empresarios para reducir la brecha digital en el municipio de Roatán y sus lugares aledaños.

El objetivo es fortalecer la conectividad, impulsar el turismo y fomentar la inversión nacional y extranjera.

Otro de los objetivos es mejorar las condiciones de acceso a banda ancha y su reordenamiento, en cumplimiento con la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.

Esta sinergia entre el gobierno, el Poder Legislativo y el sector privado surge como una estrategia para atender con calidad y eficiencia la demanda turística, incluido el sector hotelero y residentes extranjeros, en vanguardia con las nuevas tecnologías.

Las autoridades de Conatel y la comitiva de esta región, una de las más representativas en el rubro de la industria turística, acordaron una ruta de trabajo enmarcada en pilares fundamentales del Gobierno del mandatario Nasry Asfura: generar desarrollo, incrementar la inversión y crear más oportunidades de empleo.

En la reunión participaron los comisionados Fernando Anduray, César Cáceres, Grace Sierra y Nadia Gallegos; el gobernador Kenny McNab; el diputado Stephen Garett García Arch; asimismo, el empresario hotelero Emilio Silvestri, entre otros inversionistas de la zona que le apuestan al desarrollo de la isla.