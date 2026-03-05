Conatel no cuenta con inspectores de campo para verificar prestación de servicios y de piratería

Tegucigalpa – El comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Fernando Anduray, reveló este jueves que la institución no cuenta con inspectores de campo para hacer verificación de la prestación de servicios.

“No encontramos una actividad excesiva en cuanto personal supernumerario, más bien, hay requerimientos de nombramientos o creación de algunas plazas, especialmente, en la inspección de funcionamiento de los operadores”, dijo a periodistas.

Comentó que no hay personal para hacer verificación del servicio que se presta a los usuarios y achacar la piratería.

No hay presupuesto que cubra los viáticos para hacer esta labor a nivel nacional, lamentó el comisionado.

Anduray indicó que en los últimos años se ha abandonado la visión institucional porque cuando tiene que hacer verificación de campo y monitoreo de la prestación del servicio al pueblo y no hay inspectores para documentar los errores y multas, no se cumple con las funciones.

Contó que se construyó dos plantes en un edificio que no era recomendable; y que el presupuesto para el presente año es de 173 millones de lempiras que necesita recondicionarlo con algunos proyectos de inversión compra de equipo y tecnología para hacer monitoreo de las señales de internet.

Sostuvo que se debe modernizar la digitalización de las actividades de todos los sectores. AG