Conatel habilitará conectividad a internet en 100 puntos de venta de las tiendas de Banasupro

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habilitará conectividad a internet en 100 puntos de venta a nivel nacional de las tiendas de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de las obligaciones establecidas para los operadores de telecomunicaciones para garantizar el acceso a servicios de conectividad en espacios de interés público como escuelas, centros de salud, instituciones de seguridad y puntos de abastecimiento esencial.

Se espera que miles de hondureños reciban una atención más rápida, eficiente y moderna en las tiendas de Banasupro.

La incorporación de internet permitirá optimizar los procesos de atención, reducir tiempos de espera y brindar un servicio más ágil a las familias que dependen de estos centros para acceder a productos de primera necesidad.

Con esta acción, se amplía la cobertura de conectividad de 26 a 121 puntos de venta.

Por su parte, el gerente de Banasupro, Aarón Reaños, mencionó que ahora se podrá competir con las líneas de supermercados más grandes del país.