Conatel capacita instituciones públicas en ciberseguridad

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), inició un proceso de capacitación dirigido a servidores públicos en materia de ciberseguridad, como parte de las acciones previas a la elaboración de un proyecto de ley que busca fortalecer la protección digital en el país.

El presidente de la institución, Fernando Anduray, explicó que la iniciativa tiene como objetivo preparar al Estado frente a amenazas cibernéticas y mejorar la seguridad de la información en instituciones públicas y privadas.

Anduray detalló que se trabaja en la construcción de un sistema nacional de ciberseguridad con apoyo de organismos internacionales, el cual incluiría un centro especializado para la detección y respuesta ante ataques digitales.

Según indicó, el proyecto contempla además la capacitación de especialistas y la adquisición de equipos para su funcionamiento a partir del próximo año.

El titular de Conatel afirmó que el objetivo es posicionar a Honduras como un país con mejores condiciones de seguridad cibernética para atraer inversión extranjera y proteger la información del Estado, la empresa privada y la ciudadanía.

Sostuvo que actualmente el país presenta debilidades en esta materia y que diversas instituciones son vulnerables a ataques informáticos, por lo que considera necesario avanzar hacia estándares internacionales de protección digital. AD