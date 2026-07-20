Conatel asegura que llamadas desde todos los centros penales están bajo control

Tegucigalpa – El titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Fernando Anduray, aseguró que mantiene bajo control la salida de llamadas telefónicas desde los 21 centros penales del país, gracias al fortalecimiento de los sistemas de bloqueo y monitoreo permanente.

“Prácticamente tenemos control del funcionamiento de las telecomunicaciones en los centros penales, es decir, no hay actividad. Esta es una buena noticia”, afirmó Anduray.

El funcionario explicó que actualmente opera un sistema de monitoreo permanente, en el que participan personal de las empresas de telefonía, el Instituto Nacional Penitenciario y Conatel.

Según detalló, las alertas registradas en las últimas semanas no fueron por llamadas realizadas por privados de libertad, sino con señales emitidas por celulares utilizados por personal administrativo o custodios dentro de las penitenciarias.

Anduray reveló que recientemente se detectó una pequeña falla en el sistema de bloqueo del centro penal de Comayagua, provocada por un ajuste pendiente en antenas exteriores.

Por último, aseguró que la situación fue corregida antes de que pudiera ser aprovechada para realizar llamadas. AD