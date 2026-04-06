Conapremm reporta 21 muertos en Honduras durante Semana Santa

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm), informó la tarde de este Domingo de Resurrección que 21 personas perdieron la vida durante la Semana Santa, de ellos 18 por sumersión y tres por accidentes viales.

– La Policía informó el deceso de 51 personas en accidentes viales durante toda la Semana Santa.

También se registra una persona desaparecida, la cual es buscada por los distintos organismos de socorro.

La mayoría de muertes por sumersión como las de accidentes de tránsito se registraron en el norte del país.

Dentro de estas estadísticas no se contabilizan las muertes violentas con eventos asociados distintos al turismo.

Tampoco se contabilizan al menos ocho decesos producto de un accidente vial en el departamento de Santa Bárbara ocurrido la tarde de este día.

En su informe final Conapremm señaló que durante la Semana Mayor se registraron 31 accidentes viales.

Los heridos, producto de los accidentes viales, suman 55 al cierre de la jornada, de acuerdo con Conapremm. (RO)