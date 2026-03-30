Conapremm llama a la responsabilidad familiar en Semana Santa

Tegucigalpa- El comisionado de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, Juan José Reyes, hizo un llamado a la reflexión y responsabilidad de la población durante el feriado de Semana Santa, enfatizando que la prevención debe comenzar en cada familia.

Reyes señaló que más allá de cifras, lo fundamental es que los ciudadanos tomen conciencia sobre la importancia de proteger a sus seres queridos. “Las personas que salgan a disfrutar deben reflexionar sobre quiénes van en su vehículo; la familia es el tesoro más preciado y hay que tomar medidas preventivas”, expresó.

El funcionario advirtió que no tiene sentido realizar largos viajes de seis, siete u ocho horas si se arriesga la vida por imprudencias en ríos, piscinas o el mar. Asimismo, indicó que hasta el momento se reportan fallecimientos por sumersión, aunque se espera el informe forense oficial para confirmar los datos.

Uno de los principales factores de riesgo señalados es el consumo de alcohol. Según detalló, más de 200 pruebas de alcoholemia han sido realizadas, de las cuales más de 90 resultaron positivas, lo que pudo haber derivado en accidentes viales con consecuencias fatales. “El alcohol no se puede combinar con las vacaciones, reduce la capacidad de reacción”, subrayó.

En cuanto al despliegue operativo, informó que más de 38,000 personas de al menos 20 instituciones del Estado participan en el resguardo a nivel nacional, con más de 1,800 puntos de control instalados en distintos sectores del país.

Entre las recomendaciones brindadas por las autoridades destacan no utilizar playas después de las 6:00 de la tarde ni antes de las 6:00 de la mañana, evitar el uso de cuatrimotos en zonas costeras, portar chaleco salvavidas y reportar cualquier irregularidad al 911, especialmente en casos de sobrecarga o exceso de velocidad en unidades de transporte.

Finalmente, Reyes insistió en que la clave para evitar tragedias está en la conducta de cada ciudadano. “Hagamos que todos regresemos a casa después de disfrutar el feriado, actuando con responsabilidad, dentro de las normas y con un sentido espiritual de familia”, concluyó.LB