Conapremm activa operativo nacional para garantizar seguridad en Semana Santa 2026

Tegucigalpa – Como ya es tradición en el marco de las vacaciones de Semana Santa, con el objetivo de salvaguardar la vida de miles de veraneantes, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), dio inicio oficial este viernes al despliegue de seguridad y asistencia considerada la más importante del año.

-«Detrás de este operativo hay planificación, y compromiso. Este esfuerzo es para ustedes», remarcó la designada presidencial María Antonieta Mejía, prevenir es una obligación, el Estado no improvisa se prepara, acentuó.

Cuida de los que en tí confian, es uno de los principales slogan en la campaña de respuesta y protección, el llamado es a la ciudadania a hacer de Semana Santa una temporada de compartir y disfrutar, que no se convierta en tragedia, subrayon las autoridades.

Bajo la coordinación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el operativo contará con la participación de más de 20 instituciones del Gobierno. El viceministro de Copeco, Luis Suazo, informó que se han movilizado 35,000 personas distribuidas estratégicamente en 1,968 puntos de control a lo largo de todo el territorio nacional.

El plan de acción abarca una cobertura integral que incluye: Ejes carreteros, vigilancia constante en las principales autopistas, destinos acuáticos, que implica seguridad en playas, ríos, quebradas y balnearios.

Se dispone de centros de asistencia con disponibilidad de casi 300 ambulancias, puntos de hidratación y centros de revisión electromecánica de vehículos.

Seguridad integral

Por su parte, el comisionado Wilber Mayes Ríos, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, aseguró que la institución está lista para ejecutar la campaña «Verano Seguro».

Mayes Ríos enfatizó que la misión principal es la protección de las personas, aclarando que el operativo tiene un alcance multidimensional.

«No solo nos enfocamos en centros turísticos; no descuidaremos los sitios de turismo religioso y mantendremos una vigilancia estricta en zonas residenciales para que todos disfruten en paz y tranquilidad», afirmó el comisionado.

Para reducir al máximo las emergencias durante el feriado, las autoridades han dispuesto la entrega de: Kits de emergencia y salud y kits de verano, también habrá talleres móviles para asistencia técnica en carretera. LB