Conafeph presenta recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial

Tegucigalpa – La Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), presentó este jueves un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del decreto 107-2026, conocido como Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.

El abogado Marco Antonio Bhaday hijo, quien es el representante legal del Conapeh, manifestó que este decreto violenta algunos derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República.

Añadió que también debilita el proceso que se debe evacuar en las instituciones que conoce la materia de tierra y propiedad.

Bhaday hijo afirmó que se agotó las instancias de diálogo al no recibir respuestas de las cartas enviadas a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Nasry Asfura y Tomás Zambrano.

Denunicó que más de 300 comunidades, entre ellas garífunas, se han visto afectadas por desalojos, represiones en protestas y va en contra de la agroindustria.

El profesional del derecho advirtió que este conflicto puede escalar si las autoridades no toman las medidas y acciones concretas.

“Esperamos que ellos (Sala de lo Constitucional) resuelvan conforme a derecho ya sea declarándolo inconstitucional algunos artículos que hemos presentando con evidencia”, declaró a periodistas que cubren la fuente judicial.

Subrayó que la normativa debe resolver los problemas del sector privado, atender los problemas sociales y las leyes que se aprueben en el Congreso Nacional sean socializadas para que estén alineadas con las necesidades verdaderas del pueblo. AG