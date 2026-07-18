Conafeph exhorta al gobierno lograr una mejor socialización para construir represa El Tablón

Tegucigalpa – El presidente de la Confederación Naciones de Federaciones de Patronatos de Honduras (Conafeph), Marco Antonio Baday, exhortó al gobierno que logre mejores estrategias de socialización para reasentar a las personas afectadas por la construcción de la represa El Tablón en el Valle de Sula.

Calificó de “esperanzadora” las declaraciones del presidente Nasry Asfura de su intención de rediseñar el proyecto de la construcción de la represa El Tablón.

“Hoy vemos con bastante esperanza las declaraciones del presidente Nasry Asfura quien manifiesta que se rediseñaran estos proyectos y se podrán realizar estos acercamientos para hacerlo con diálogo”, declaró Baday.

Lamentó que los anteriores gobiernos no priorizaran la construcción de las represas para proteger el Valle de Sula de inundaciones.

Confirmó que el fracaso del gobierno anterior fue que quiso imponer su voluntad a algunos pobladores del municipio de Quimistán en Santa Bárbara y nunca tuvo planes de socializar el proyecto.

El presidente de la Conafeph indicó que si el gobierno no dialoga, difícilmente logrará acuerdos positivos.

Afirmó que el plan para reasentamiento que se puede proveer a estas comunidades debe ser consensuado y socializado con cada uno de los hondureños quien residen en esta zona.

“El proyecto debe iniciarse con los diseños y poder poner práctica licitaciones para adjudicarse esta obra, previamente debe socializarse para que pueda generar certeza y tranquilidad que se respetará cada uno de sus derechos y podrá ser reasentado con iguales o mejores condiciones”, concluyó. AG