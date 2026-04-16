Conadeh y OEI firman convenio de cooperación para fomentar la educación y los valores democráticos

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), firmaron hoy un Convenio Marco de Cooperación Institucional con el propósito de desarrollar acciones coordinadas en el ámbito de los derechos humanos, la educación cívica y el fortalecimiento de la democracia.

El convenio firmado, entre la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos Blanca Izaguirre y la representante y Directora de Oficina OEI – Honduras, Carmen Largaespada tiene, entre sus líneas de trabajo, promover, proteger y defender los derechos humanos, así como fomentar valores democráticos y la participación activa de la ciudadanía.

Además, ambas instituciones realizarán capacitaciones, seminarios y congresos enfocados en la educación en derechos humanos como motor de cambio social.

Otra de las líneas de trabajo será la implementación de estrategias de comunicación institucional, que permitan visibilizar las actividades y sus resultados, conforme a los lineamientos y protocolos establecidos por cada entidad.

El convenio busca integrar capacidades técnicas, operativas y estratégicas para la ejecución de programas y proyectos que impulsen la educación en derechos humanos, el fortalecimiento democrático y la cohesión social.

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, destacó la importancia de este convenio ya que uno de los pilares fundamentales del quehacer institucional es la promoción y educación en materia de derechos humanos.

“No se puede hablar de un Estado de derecho sin democracia, ni democracia sin derechos humanos” precisó.

Agregó que, al contar con educación en materia de derechos humanos, pero también en temas de democracia, arte y cultura, nos permite, como ciudadanos, tener la capacidad de exigir que el Estado garantice esos derechos en el cumplimiento de sus atribuciones.

Valoramos muchísimo este convenio y esperamos fortalecer nuestros lazos de cooperación para el surgimiento de iniciativas y propuestas que podamos elaborar, proponer y ejecutar, entre ambas instituciones.

La OEI, organismo de cooperación iberoamericana con 75 años fortaleciendo la educación, la ciencia y la cultura como pilares de la paz entre los pueblos, mientras que el Conadeh es una institución constitucional del Estado de Honduras, garante de los derechos y libertades de cada persona en el territorio nacional.

La representante y Directora de Oficina OEI – Honduras, Carmen Largaespada, explicó que tienen más de 30 años de trabajar el tema educativo, con grupos vulnerables, en Honduras, que tenían que ver con alfabetización.

Indicó que, en la actualidad, han ampliado el ámbito de cooperación para que la democracia y los derechos humanos sean óptimamente abordados a través de la educación .

La OEI es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.

Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con más de 21 millones de personas beneficiarias de su acción cooperadora. IR