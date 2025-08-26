Conadeh verificará que solicitantes de protección internacional en Honduras tengan trato digno

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló hoy que Honduras no está preparada para recibir personas de otras nacionalidades, sin embargo, anunció que este ente estatal estará pendiente de las solicitudes de protección internacional que se presenten en el país y verificar que se les dé un trato digno.

En marzo del 2025, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para la cooperación en el examen de las solicitudes de protección, con el objetivo de establecer un marco bilateral de cooperación responsable, ordenada y segura para la tramitación de solicitudes de protección internacional

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, calificó de positivo que el Estado de Honduras quiera brindar protección internacional a personas que quieran acogerse a ese beneficio o derecho.

Además, si las personas llegan a presentar su solicitud de refugio en el país, habría que ver si el Estado tiene los mecanismos necesarios para brindar un alojamiento temporal o una asignación de ayuda económica para que esas personas puedan subsistir y vivir dignamente.

El Acuerdo, entre ambos países, establece un número de no más de diez (10) individuos transferidos por mes, para un total de 240 en el primer período de dos años del acuerdo.

Reyes dijo que, de alguna manera, eso da tranquilidad pero que el Conadeh debe verificar que esas personas, que van a solicitar refugio, se les den los mecanismos necesarios para su subsistencia.

¿Quién les va a dar alojamiento temporal, alimentación, hay algún acompañamiento para la reintegración de los niños en el sistema educativo?, se preguntó.

Agregó que, son muchas las cosas que hay que valorar y reiteró que el Conadeh va a estar pendiente de todas esas personas que presenten su solicitud y verificar las condiciones en las que se encuentren.

Habría que ver, declaró la defensora de los derechos humanos, si el gobierno va a trabajar de la mano con otros aliados estratégicos para apoyar a esas personas. Así como puede ser una persona también puede ser una familia la que esté llegando al país solicitando protección internacional.

Destacó que, en el país, hay organizaciones que han trabajado mucho en ese tema de refugio como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

De acuerdo con estadísticas del Conadeh, unos 22 mil 261 migrantes transitaron por Honduras entre enero y agosto del 2025.

Por Honduras transitan migrantes de África, Europa, Asía, el Caribe, Centro y Suramérica con destino, en su mayoría, a los Estados Unidos.

Entre el 2024 y el 12 de agosto del 2025 transitaron por Honduras 397 mil 220 personas, en su mayoría procedentes de Venezuela (188,952), Cuba (77,482), Haití (22,140), Ecuador (19,098), Colombia (16,862).

En los casi 7 meses y medio del 2025, se estima que 22 mil 261 personas pasaron por territorio hondureño, de estos 13 mil 150 de origen cubano, 3 mil 25 haitianos, mil 443 venezolanos, entre otras nacionalidades.

Durante este periodo transitaron por suelo hondureño 2 mil niñas, 2 mil 326 niños, 10 mil 283 hombres y 7 mil 648 mujeres. (RO)