Conadeh: Usuarios denuncian a la ENEE por cobros indebidos y negación del derecho a la energía eléctrica

Tegucigalpa-La negación del derecho humano a la energía eléctrica, así como los cobros indebidos son parte de las 128 quejas presentadas por los usuarios de este servicio público en contra de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, durante el 2025, reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Según el ente estatal, la energía eléctrica es un derecho humano que el Estado debe garantizar a la población, por medio de un servicio público continuo, disponible, accesible y de calidad, sin exclusión alguna.

Karol Cerrato, coordinadora de la Defensoría Especial del Protección al Obligado Tributario del Conadeh, detalló que, en el 2025, esta Institución Nacional de Derechos Humanos atendió 128 quejas presentadas por usuarios del servicio de energía eléctrica, la mayoría de ellas relacionadas con cobros indebidos, negación del derecho que tiene la población a ese servicio público y la falta de acceso a la justicia y al debido proceso.

Explicó que los cobros indebidos, con relación al servicio de energía eléctrica, es de las mayores afectaciones de los derechos de los usuarios ya que, en ocasiones, la empresa distribuidora les notifica un reajuste por irregularidades en su medidor.

Añadió que el usuario tiene el derecho a la defensa y un término de diez días hábiles para poder presentar los medios de prueba para desvirtuar que la irregularidad no cabe en su caso.

Desde el Conadeh realizamos el acompañamiento respectivo a la persona afectada, ante la instancia correspondiente que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, dijo Cerrato.

Indicó que, en el 2026, la tendencia es la misma ya que los usuarios de la energía eléctrica siguen interponiendo sus quejas ante el Conadeh y, que, hasta ahora, al menos, 10 se quejaron porque fueron objeto de cobros indebidos y por negárseles el acceso a la energía eléctrica.

Cerrato no descarta que haya otros usuarios que tengan esta misma problemática y que la empresa distribuidora de la energía eléctrica les esté aplicando irregularidades o ajustes en sus medidores.

Desde el Conadeh, le hacemos un llamado, a los usuarios, que consideren que se les está violentando su derecho a la energía eléctrica, para que se aboquen a cualquiera de nuestras 18 oficinas a nivel nacional, a interponer su queja y nosotros brindarles la asesoría y acompañamiento oportuno.

De acuerdo a las quejas atendidas por el Conadeh, las personas más afectadas por los cobros indebidos y por afectaciones en las suspensiones del servicio de energía eléctrica son los usuarios del sector residencial, del área urbana y rural, así como de la pequeña y mediana empresa.

Además, se determinó que, entre los derechos más violentados están el acceso al servicio de energía eléctrica , el derecho a un servicio continuo y regular, el de obtener información clara, veraz y oportuna, a no ser objeto de estos cobros indebidos y, sobre todo, el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y al debido proceso.

El Conadeh considera que se debe asegurar siempre el goce del derecho humano a la energía eléctrica y promover la transparencia en las tarifas acorde con la realidad del consumo para evitar costos excesivos que afecten la economía de la población y evitar la exclusión o discriminación en el goce de ese derecho humano, principalmente, de las personas en situación de pobreza o sectores en condiciones de vulnerabilidad . IR