Conadeh urge trabajar en políticas públicas orientadas a proteger la niñez

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió a las autoridades hondureñas, activar protocolos, políticas públicas y todo aquello que genere ambientes protectores para la niñez, tanto en la familia como en la escuela y en la comunidad, en un país donde el 36.5 % de los 9.7 millones de habitantes son personas menores de 18 años de edad.

La niñez, es uno de los sectores más vulnerables en Honduras debido a que, anualmente, más de 25,000 niñas de entre 10 y 18 años resultan embarazadas, más de 15,000 están en situación de calle, alrededor de 1.2 millones fuera del sistema educativo, más de un millón de niñas y niños en trabajo infantil y más de 76,000 niñas y niños migrantes fueron retornados al país procedentes de diferentes países, entre el año 2020 y el 2025.

Se estima que, entre el 2023 el 2025 unos 550 niños menores de 18 años perdieron la vida violentamente en el país, es decir, un promedio de 15 mensuales, el 73% de ellos con edades que oscilan entre los 15 y los 18 años, según datos policiales.

Ricardo López, Delegado Adjunto del Conadeh declaró que, el tema de niñez, en Honduras, no ha sido atendido de la mejor manera. Se vuelve normal ver a niños en la calle en situación de mendicidad o junto a sus padres vendiendo en los semáforos, porque no tienen con quien dejarlos.

Indicó que, es necesario fortalecer los mecanismos de protección. “Hay que garantizar que todos los niños y las niñas de Honduras tengan acceso a la educación de manera permanente y que no tengan que abandonar los centros educativos en temporadas de trabajo, en donde sus padres los llevan para poder realizar actividades en apoyo a la economía familiar.

El gobierno debe enfocarse en garantizar los derechos de la niñez de una mejor manera, a través de políticas, programas, espacios libres de violencia en los cuales se puedan desarrollar, crecer y formarse con madurez.

Agregó que la familia juega un papel importantísimo porque, muchas veces, la niñez lo que hace es replicar la conducta en el hogar. Si un padre o una madre hace uso de la violencia para disciplinar, el niño crece en ese ambiente y luego lo repite.

Destaco que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) es una de las instituciones importantes del Estado hondureño que debe ser fortalecida para la atención de los casos que se dan en torno a la niñez en el país.

Recordó que, con base al principio del interés superior del niño, se deben tomar decisiones pensando en qué es lo mejor para la niñez.

Los gobiernos no deben ponerse simplemente a modificar los nombres de las instituciones para poder decir que es otra o que es mejor, lo que se debe hacer es fortalecer los procedimientos para que tengan mayor capacidad y contratar a las personas mejor calificadas para atender la niñez.

Es necesario, dijo López, que los enfoques que se utilizan, por parte de las autoridades, para nombrar ministros, directores sean basados en capacidad y no por temas políticos, porque, de esa manera, se va a garantizar, de mejor forma, la atención a una de las poblaciones más vulnerables en el país como es la niñez, concluyó. JS