Conadeh urge implementar mecanismos de protección efectivos para defensores del ambiente

Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre urgió hoy la implementación de mecanismos de protección efectivos para los defensores del ambiente, quienes “definitivamente están en alto riesgo”, en un país donde más de un centenar de personas, que realizaban esa actividad, perdieron la vida, en circunstancias violentas, en la última década, con un nivel de impunidad que ronda el 92% de los casos.

La titular del Conadeh se refirió al arresto del ex alcalde de Tocoa, Adán Fúnez y otras dos personas, en una labor coordinada entre el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que investigan el caso del defensor del ambiente Juan López.

Hay que reconocer, dijo Izaguirre, el trabajo hecho por el Ministerio Público en cuanto a la investigación de un hecho que ocurrió en septiembre del 2024, si se toma en cuenta que las investigaciones, en Honduras “no son ni prontas ni efectivas mucho menos eficientes”.

Creo que se ha hecho un trabajo importante, que valoramos y como Institución Nacional de Derechos Humanos esperamos que se siga el proceso judicial que corresponde.

Al final, lo importante es que el Estado de Honduras adopte mecanismos de protección para los defensores del ambiente que definitivamente están en alto riesgo, sostuvo.

Agregó que el Conadeh ha registrado muchas quejas, sobre todo, en las zonas donde hay alta conflictividad social como en el Bajo Aguán, Yoro y Comayagua, que son de los casos que se han tomado para estudio e identificar dónde está esa debilidad y por qué los defensores del ambiente terminan siendo asesinados.

Foto creada con IA

Respetar el debido proceso

En torno a la captura de las tres personas, la defensora de los derechos humanos espera que, en este proceso judicial, se cumplan las garantías constitucionales de las personas que ha sido detenidas, que se respete el debido proceso y que las personas detenidas no sean expuestas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y que se garanticen los derechos fundamentales que tiene toda persona.

La Defensora de los Derechos Humanos recordó que, a inicios de septiembre del 2024, emitió una Alerta Temprana a través del Observatorio Nacional de Derechos Humanos tras documentar las quejas y nuevas incidencias reportadas por el propio Juan López.

“La idea de la Alerta Temprana es alertar a la institucionalidad del riesgo en el que se encontraba la persona. Se hicieron las recomendaciones pertinentes sin obtener respuesta, y a la semana el señor Juan López fue asesinado”, lamentó.

Señaló que, la conflictividad en zonas como el Bajo Aguán, Yoro y Comayagua, evidencia una debilidad estructural en la protección a quienes defienden el territorio y los recursos naturales.

Se estima que entre el 2015 y el 2025, al menos 111 ambientalistas fueron asesinados, cuyos crímenes se mantienen impunes en el 92% de los casos.

Fortalecer el Ministerio Público

El Conadeh valoró como un avance que el Ministerio Público haya iniciado una investigación en un tiempo relativamente corto, a diferencia de otros casos que han tardado 5 o 10 años sin resultados.

Citó el caso de la ambientalista Blanca Janeth Kawas, que por falta de investigación llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado de Honduras fue sentenciado. Sentencia en la que se reconoció a los defensores del ambiente como defensores de derechos humanos.

Mencionó, además, que como Institución Nacional de Derechos Humanos ha tenido complicaciones serias, al solicitar información al Ministerio Público, pesar que la Ley dice que las instituciones civiles o militares están en la obligación de entregar información al Conadeh sea en reserva o no, lo cual ha sido una complicación para darle seguimiento a las investigaciones.

Definitivamente hay que fortalecer el rol del Ministerio Público. Espero que con el cambio de autoridades podamos ver un Ministerio Público imparcial, pero sobre todo eficiente, afirmó. JS