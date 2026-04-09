Conadeh urge fortalecer unidades para investigar casos de niñas y niños “desaparecidos” en Honduras

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó hoy su preocupación por la alta incidencia de casos de niñas, niños y adolescentes “desaparecidos” en Honduras e instó a las autoridades hondureñas a fortalecer unidades de investigación para evitar que este tipo de acciones, que ponen en riesgo la integridad y la vida de este sector vulnerable de la sociedad, queden impunes.

El escenario de violencia que enfrenta este sector vulnerable de la sociedad, es de tal magnitud que, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), entre el 2022 y agosto del 2025 (44 meses), Honduras registró la desaparición, por diferentes causas, de 729 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.

La información establece que la desaparición de niñas, niños y adolescentes es un fenómeno en crecimiento si se toma en cuenta que, en el 2022 desaparecieron 176 personas menores de 17 años, 188 en el 2023, 238 en el 2024 y 127 entre enero y agosto del 2025.

Los casos registrados, por ese ente policial, indican que, durante ese periodo de 44 meses, 532 niñas, que representan el 73% de los casos resultaron desaparecidas por diferentes causas, es decir, un promedio 12 por mes, mientras que 197 que, representan el 27%, son niños, para un promedio mensual de 5 víctimas.

Una voz de alerta para las autoridades

Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Familia del CONADEH, reiteró que es preocupante la desaparición de niñas y niños en el país por cuanto es un fenómeno que compromete y pone en riesgo su vida e integridad física de este sector vulnerable de la población hondureña.

Esto es una “voz de alerta” para las autoridades y la población general para que se tomen los correctivos y prevenir que más niños y niñas, como los casos de los últimos días, sigan ocurriendo.

Calificó de importante que se generen entornos protectores tanto a nivel de la familia como de la escuela y la comunidad para prevenir que los perpetradores de este tipo de delitos continúen haciendo de las suyas, secuestrando, desapareciendo, raptando o sustrayendo a niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestro país.

Es importante tomar acciones preventivas para que las niñas, niños y adolescentes, en nuestro país, se encuentren en entornos o espacios protectores, reiteró.

Recomendó generar protocolos, en los centros educativos, para evitar que quienes cometen este tipo de actos delictivos encuentren “caldo de cultivo” para seguir poniendo en riesgo la integridad y la vida de la niñas, niños y adolescentes.

En diciembre del 2016 fue publicado, en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto Legislativo que crea la Ley de Alerta Temprana AMBER, para la localizar y proteger a niños, niñas y adolescentes desaparecidos o secuestrados. (RO)