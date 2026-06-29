Conadeh urge atender a víctimas de desplazamiento interno antes que huyan del país

Tegucigalpa – Atender a las víctimas de desplazamiento forzado interno antes que se vean obligadas a cruzar la frontera en busca de protección internacional, urgió este lunes al Estado de Honduras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Unos 262 mil 913 hondureños necesitaban protección internacional al cierre del año 2025, según el informe “Tendencias Globales 2025” de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), recordó el ente defensor de derechos humanos.

“Preocupa que tengamos tantos compatriotas que han salido huyendo del país precisamente para solicitar protección internacional”, expresó la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana planteó que uno de los principales retos de Honduras es iniciar a dar respuestas y atender a las víctimas de desplazamiento forzado interno, antes que estos terminen obligados a huir.

Refugiados y solicitantes de asilo

De los casi 263 mil hondureños que buscaron protección fuera, 94 mil 449 ya tienen estatus oficial de refugiado y 168 mil 464 permanecen como solicitantes de asilo en distintos países, principalmente, en Estado Unidos, México, España y Costa Rica.

Dentro de Honduras, ACNUR estima que 423 mil 845 personas se han visto obligadas a desplazarse internamente en algún momento de su vida, como consecuencia de la violencia y los desastres naturales.

Estamos ante un problema real, que el Estado tiene la obligación de atender. Hablamos de una gran cantidad de personas que se han visto obligadas a desplazarse y que, a futuro, pueden convertirse en solicitantes de asilo o refugiados en otro país si no hay atención oportuna, indicó la defensora.

Violencia y clima, las dos caras del desplazamiento

Para Reyes, el principal perfil de desplazados internos son las víctimas de violencia. Muchas familias migran tras el asesinato de un familiar o de ser víctimas de los extorsionadores y no encontrar una respuesta concreta del Estado.

Como parte de las alternativas, las víctimas de desplazamiento primero buscan a un familiar para reubicarse en otra zona del país. Pero si es una estructura criminal la que los amenaza, los ubica, aunque estén en otro departamento. Al no sentirse seguros en ninguna parte, no tienen otra alternativa que huir y migrar hacia el exterior”, explicó.

En Honduras, el cambio climático es el otro factor crítico. Sequías, tormentas extremas y la degradación ambiental han devastado los medios de vida y el sector agrícola, empujando a miles a abandonar sus comunidades.

El cambio climático se suma a la violencia generalizada, el crimen organizado, la extorsión y la vulnerabilidad económica, son causas multicausales, detalló.

Además, personas que perdieron su vivienda, que no tienen una oportunidad en el país para reconstruirla u obtenerla por su propio recurso en otra zona del país, no les queda más alternativa que migrar para obtener el dinero y poderla comprar en otro lugar. (RO)