Conadeh urge al Estado asignar presupuesto para atender víctimas de desplazamiento forzado

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), señaló este martes que, el informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) que ubica a Honduras en el sexto lugar entre las 10 crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo, en 2025, debe generar alarma y acción inmediata por parte del Estado hondureño.

“Esto nos tiene que generar una alarma y llamarnos a la acción, qué estamos haciendo como país y cómo podemos atender a las personas que se están viendo afectadas por el desplazamiento forzado, en especial en estos momentos que nos golpea fuertemente la violencia en el país”, expresó la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.

Recorte de fondos y la responsabilidad del Estado

El informe del NRC analiza la situación que enfrentan países de varios continentes y determinó que en diez Estados de Asia, África y América se desatiende el desplazamiento forzado, principalmente por el recorte de fondos de la cooperación internacional.

El tema del desplazamiento forzado, en la mayoría de los países, estaba siendo apoyado a través de fondos que genera la cooperación internacional. Sin embargo, el año pasado hubo una reducción significativa e incluso cierre de fondos que tenía USAID, que apoyaba a personas en situación de vulnerabilidad, en especial, víctimas de desplazamiento forzado, explicó Reyes.

Subrayó que, ante la ausencia de cooperación internacional, el Estado debe asumir su rol. “El papel que tiene que jugar el Estado ante la falta de la cooperación internacional es asumir su responsabilidad y dar respuestas, porque al final es su responsabilidad”.

De acuerdo con el sistema de quejas del Conadeh, desde 2016 hasta 2025, esta Institución Nacional de Derechos Humanos atendió más de 10,000 quejas por desplazamiento forzado interno, que vinculan como afectados a más de 23,000 personas.

El informe del NRC detalla que solo en los primeros nueve meses de 2025, al menos 21,000 personas fueron obligadas a desplazarse internamente en Honduras, incluidas más de 9,000 por violencia. Además, una de cada cinco personas desplazadas se ve forzada a huir nuevamente porque sigue insegura en los lugares de acogida.

Elsy Reyes, del Conadeh.

Urge presupuesto

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana insistió en la urgencia de aprobar el presupuesto para implementar la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.

Es importante, de una vez por todas, que se apruebe el presupuesto para la implementación de la Ley, indicó.

Si el Estado tiene una política pública especial para personas desplazadas, pero si no hay dinero, definitivamente no va a poder dar respuestas concretas a las necesidades de asistencia humanitaria que van a presentar las personas, afirmó Reyes.

Agregó que muchas organizaciones de cooperación internacional tenían fondos para atender desplazamiento forzado y por años apoyaron al país, pero ya no se cuenta con esos recursos.

Por eso es importante, que el Estado asigne recursos para dar una respuesta a las personas que se están viendo obligadas a salir de sus comunidades, de sus colonias y de sus barrios por una situación de violencia.

Honduras, excluida de ayuda humanitaria 2026

El documento del NRC revela que la respuesta humanitaria en Honduras solo tuvo 11% de financiamiento en 2025 y el país quedó excluido de la planificación de ayuda para 2026.

El informe también señala que Honduras enfrenta una crisis de tres frentes, inseguridad, choques climáticos y desplazamiento forzado.

Añade que “fronteras invisibles” trazadas por la violencia criminal atrapan a la población en sus barrios y bloquean el acceso a salud, escuelas y empleos. Durante la estación seca, los incendios arrasaron con casi 60,000 hectáreas y las lluvias extremas dañaron la infraestructura urbana.

Además de Honduras, en el listado figuran Colombia en el tercer lugar y Ecuador en el séptimo, lo que evidencia que la problemática de desplazamiento impacta a varios países de Suramérica debido a la violencia. JS