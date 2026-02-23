Conadeh urge a gobierno aprobar reglamento para atender a las víctimas de desplazamiento forzado

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió hoy al gobierno hondureño la aprobación del Reglamento de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente y se asignen los recursos necesarios para atender a las víctimas.

Se estima que, entre el 2016 y el 2025, la Institución Nacional de Derechos Humanos atendió más de 10 mil quejas vinculadas al desplazamiento forzado de personas.

Aprobada en marzo del 2023, la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente tiene muchos desafíos y uno de los principales es que no está reglamentada, dijo la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.

Agregó que se necesita, lo más pronto posible, que se trabaje, a nivel de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas, especialmente desde de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene la Secretaría Técnica, para presentar el Reglamento para su aprobación, el cual ya fue trabajado, ya está elaborado con organizaciones de sociedad civil, con instituciones del Estado y organismos de cooperación internacional.

Indicó que el Reglamento está listo, solo se necesita, por un lado, que a nivel de Secretaría de Derechos Humanos se impulse su aprobación para que la Ley entre en vigencia plenamente, y por otro, que se le asignen los recursos necesarios para su implementación.

Ese es el desafío, porque la Ley está, pero no existe la asignación presupuestaria para la atención a las víctimas, expresó la defensora de los derechos humanos.

Explicó que una persona desplazada necesita, necesariamente, que se le apoye en temas básicos como su alimentación, alojamiento temporal, una reubicación y el resto de derechos que ya establece la misma Ley.

Reyes declaró que, en el 2025, hubo una disminución de casos de desplazamiento forzado, de acuerdo a los registros del Conadeh, lo que no quita que se estén dando casos de personas que no estén llegando a la Institución y que, precisamente, están viéndose obligadas a abandonar su domicilio.

Añadió que, en el 2026, el desplazamiento forzado sigue siendo una realidad en el país, ya que las personas siguen llegando al Conadeh de manera individual, pero también de manera familiar.

Hemos tenido casos de desplazamiento, que se han visto obligadas a huir como medida de autoprotección ya que fueron víctimas del asesinato de un familiar, de amenazas, extorsión o jóvenes que también están en riesgo de ser reclutados por una estructura criminal, relató.

Hasta ahora, departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho y Choluteca registran la mayor cantidad de casos de desplazamiento forzado interno.

Entre las principales causas que provocan el desplazamiento forzado de personas figuran las amenazas, el asesinato de parientes, el despojo de tierras y propiedades, el reclutamiento de niñas y niños, las lesiones y tentativas de homicidio y la extorsión.

De acuerdo a la versión de los propios afectados, entre los agresores están miembros de estructuras criminales, de las fuerzas de seguridad del Estado, operadores de justicia, familiares e incluso de personas desconocidas.

El mayor número de quejas las atendió, el Conadeh, en el 2023 con mil 761 casos, es decir, un estimado de cinco quejas diarias relacionadas con el desplazamiento forzado interno de personas. (RO)