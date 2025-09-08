Conadeh sin respuesta del CNE sobre solicitud de observación electoral

Tegucigalpa – La comisionada Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, señaló hoy que todavía no reciben respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la solicitud de observación electoral.

Recordó que en las elecciones primarias, el Conadeh recibió las acreditaciones hasta el mismo domingo de las elecciones a las 11 de la mañana.

En esta ocasión ya se hizo la solicitud, pero no se ha recibido respuesta ya que no se ha aprobado el reglamento de observación electoral, señaló.

Acotó que el Conadeh por mandato constitucional tiene el deber de observar las elecciones desde el enfoque de derechos humanos.

En ese sentido, reflexionó que no se trata únicamente de recibir un carnet, sino de la formación previa a los observadores.

Se debe capacitar a los observadores, recordó la defensora de derechos humanos.

Al igual que el Conadeh, varios organismos de estancia nacional han alzado la voz y han clamado por la aprobación del reglamento de observación electoral para poder acreditarse.