Conadeh señala que labor periodística debe ejercerse sin intimidaciones tras agresión de guardias presidenciales

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), señaló este jueves que la labor periodística debe ejercerse sin intimidaciones, agresiones, restricciones arbitrarias ni actos que puedan limitar indebidamente la libertad de expresión y de prensa.

A través de un pronunciamiento sobre la agresión de miembros de la Guardia de Honor en perjuicio de los periodistas de Televicentro, Eddy Quintero y Flabio Pavón.

En ese orden, el Conadeh expresó su preocupación por los actos de violencia contra el periodista mientras realizaba labores propias de cobertura informativa durante la ceremonia de ascensos para oficiales de las Fuerzas Armadas.

Enfatizó que la labor periodística constituye una garantía esencial para la democracia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la formación de una opinión pública libre e informada.

En ese sentido, remarcó que todo periodista, comunicadora social, reportera gráfica, camarógrafa o trabajadora de medios de comunicación debe ejercer su labor sin intimidaciones.

Asimismo, advirtió que estos hechos deben ser analizados a la luz de un contexto más amplio de amenazas, agresiones y restricciones contra periodistas, medios de comunicación a nivel nacional.

Recordó que el Estado debe asegurar que cualquier intervención de seguridad desarrollada en eventos oficiales, espacios públicos o actividades de interés general, incluyendo aquellas realizadas por personal de seguridad privada, se ajuste estrictamente a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Clamó al Estado a garantizar que los protocolos de seguridad, control de acceso y resguardo de autoridades incorporen medidas específicas para proteger el ejercicio de la labor periodística, evitando restricciones arbitrarias, agresiones, intimidaciones o cualquier actuación que limite indebidamente la cobertura informativa. AG