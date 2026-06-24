Conadeh registra cerca de 150 quejas contra la ENEE

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) informó hoy que atendió, en los últimos 18 meses, alrededor de 150 quejas contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Los cobros indebidos, así como los constantes cortes de energía eléctrica, en el país, vulneran derechos fundamentales de la población, recordó el organismo defensor de derechos humanos.

En ese orden, exhortó a las autoridades encargadas de ese rubro, a brindar un servicio continuo, accesible y de calidad para beneficio de todos los usuarios de ese servicio público.

La mayoría de quejas fueron presentadas por cobros indebidos, la negación del derecho humano a ese servicio, la falta de acceso a la justicia y las constantes interrupciones.

Karol Cerrato, coordinadora de la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario del Conadeh informó que el ente defensor de derechos humanos recibió en los últimos 18 meses cerca de 150 quejas contra la ENEE pic.twitter.com/RncDHtUKiu — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 24, 2026

Karen Cerrato, coordinadora de la Defensoría Especial de Protección del Obligado Tributario del Conadeh explicó que la falta de energía eléctrica vulnera derechos como el de la alimentación, la educación y la salud.

Agregó que la empresa de energía eléctrica debe garantizar este servicio de forma continua, accesible y, sobre todo, de calidad, sin exclusión alguna, de allí la importancia que el Estado tome las medidas oportunas e inmediatas para poder brindar ese servicio a un precio justo y equitativo.

Reclamos en 24 horas

Cerrato declaró que, si el usuario es afectado por daños a sus aparatos electrónicos, ellos pueden presentar el reclamo directamente a la empresa distribuidora en un término de 24 horas y llevar la factura del electrodoméstico. Entre más rápido lo hagan es mucho mejor.

Es importante que la población conozca que si quieren presentar un reclamo por ese tipo de situaciones también lo pueden hacer llamando al número telefónico 118.

El Conadeh está en la disposición de orientar a los usuarios del servicio de energía eléctrica sobre este tipo de situaciones e incluso, acompañarlos, cuando lo requiera la persona afectada, para realizar este tipo de reclamos.

La defensora de los derechos humanos también recomendó implementar el principio de transparencia al momento de realizar cobros a todos los usuarios.

Adultos mayores

La coordinadora de la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario explicó que los adultos mayores que deseen optar al descuento de la tercera y cuarta edad deben llenar algunos requisitos que ya establece la empresa distribuidora.

Es importante que la población conozca que, si un adulto mayor quiere aplicar a este descuento, uno de los requisitos es que el medidor o contador esté a su nombre.

Además, en el Conadeh atendemos este tipo de quejas, ayudamos, orientamos y acompañamos a los adultos mayores que lo deseen, en este tipo de procesos, para que obtengan el descuento de la tercera y cuarta edad, dijo.

Recordó que la energía eléctrica es un derecho humano que debe garantizarse sin exclusión. Una de las exigencias del Conadeh es que el Estado tome medidas oportunas, inmediatas y urgentes para brindar un servicio continuo, de calidad, a un precio justo y equitativo.