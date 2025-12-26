Conadeh recomienda utilizar mecanismos legales y jurisdiccionales para canalizar toda inconformidad

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recordó hoy que, en un Estado democrático de derecho,toda inconformidad debe ser canalizada a través de los mecanismos legales y jurisdiccionales establecidos, con pleno respeto al debido proceso y sin recurrir a la violencia o a la deslegitimación institucional.

El ente estatal hizo un llamado a los actores políticos, instituciones del Estado y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad democrática, a privilegiar el diálogo y respetar el marco constitucional como la vía legítima para la resolución de controversias.

Además, reiteró su compromiso de continuar observando el desarrollo postelectoral desde una perspectiva de derechos humanos, en aras de fortalecer la democracia en el país.

La Institución Nacional de Derechos Humanos reconoció que la declaratoria oficial de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 24 de diciembre, sustancia un acto que forma parte de sus atribuciones constitucionales y legales, además, marca la conclusión formal de una fase sustantiva del proceso.

El Conadeh valoró el rol desempeñado por las Consejeras del CNE en la conducción de un proceso que se desarrolló en un contexto particularmente complejo, caracterizado por una prolongada espera en la divulgación de resultados, altos niveles de polarización política y situaciones de tensión social.

Factores que han supuesto desafíos significativos para la administración electoral y que demandan un reconocimiento al ejercicio de sus funciones dentro del marco institucional vigente, indicó.

Respeto al debido proceso

El ente estatal de derechos humanos indicó que, durante este proceso, tomó nota de los cuestionamientos y preocupaciones expresados por distintos actores políticos respecto de la declaratoria.

Reiteró que, en un Estado democrático de derecho toda inconformidad debe ser canalizada a través de los mecanismos legales y jurisdiccionales establecidos, con pleno respeto al debido proceso y sin recurrir a la violencia o a la deslegitimación institucional.

Estabilidad institucional y la paz social

El Conadeh fue enfático al señalar que, desde un enfoque de derechos humanos, el respeto a la voluntad soberana expresada en las urnas constituye un pilar esencial del sistema democrático, así como la obligación de todas las partes de contribuir a la estabilidad institucional, la paz social y la confianza ciudadana en las autoridades electorales.

En el marco de su mandato constitucional de promoción y protección de los derechos humanos y de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la Misión de Observación Electoral del Conadeh, integrada por más de 600 personas, acompañó de manera permanente el desarrollo del proceso electoral en sus distintas etapas.

Dicha labor incluyó el acompañamiento, durante el proceso de escrutinio especial, documentando las incidencias, formulando recomendaciones y velando por el respeto de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.EFE/ir