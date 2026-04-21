Conadeh recomienda pronta investigación e identificar a responsables tras hechos ocurridos en bajos del CN

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó hoy su preocupación por los hechos ocurridos en las inmediaciones del Congreso Nacional y exhortó a las autoridades hondureñas a realizar una pronta investigación que permita identificar a los responsables y evitar su impunidad.

El Conadeh recomendó a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional garantizar que toda actuación en contextos de protesta social se ajuste estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, absteniéndose de emplear fuerza excesiva o medios potencialmente lesivos fuera de los supuestos estrictamente permitidos.

Además, exhortó ala Dirección Policial de Investigaciones y al Ministerio Público a desarrollar una investigación diligente, imparcial, exhaustiva y con debida diligencia sobre las lesiones graves sufridas por el joven afectado, asegurando la preservación de evidencias, la identificación de responsables y la judicialización del caso, de ser procedente.

Comunicado No. 008/2026

La Titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Abg. Blanca S. Izaguirre L., en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio; ante los hechos suscitados el pasado 20 de abril en las inmediaciones del Congreso Nacional de la República, se pronuncia en los términos siguientes:

El CONADEH expresa su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en los bajos del Congreso Nacional, en el contexto de una protesta relacionada con la discusión del presupuesto asignado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). De acuerdo con la información difundida, la concentración derivó en enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales, con uso de gas lacrimógeno y otros actos de violencia.

En ese contexto, esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda que, en contextos de manifestación social, el deber estatal no se agota en preservar el orden público, sino que comprende también la obligación de prevenir vulneraciones a derechos humanos, proteger a las personas participantes y asegurar que cualquier actuación de los cuerpos de seguridad sea compatible con los estándares nacionales e internacionales aplicables al uso proporcional de la fuerza.

El CONADEH observa con especial preocupación que, tras los hechos, se reportó que un joven resultó con lesiones graves que derivaron en la pérdida de su globo ocular izquierdo. A su vez, esta INDH toma nota de que, la Secretaría de Seguridad informó haber instruido a la Dirección Policial de Investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y determinar los medios utilizados durante el incidente.

Por tanto, el CONADEH recomienda:

A la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional: a) garantizar que toda actuación en contextos de protesta social se ajuste estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, absteniéndose de emplear fuerza excesiva o medios potencialmente lesivos fuera de los supuestos estrictamente permitidos.

A la Dirección Policial de Investigaciones y al Ministerio Público: a) desarrollar una investigación diligente, imparcial, exhaustiva y con debida diligencia sobre las lesiones graves sufridas por el joven afectado, asegurando la preservación de evidencias, la identificación de responsables y la judicialización del caso, de ser procedente.

***Tegucigalpa, M.D.C., 21 de abril de 2026***