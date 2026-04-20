Conadeh recomienda investigar y sancionar a policías que cometan actos irregulares

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), recomendó hoy, a las autoridades encargadas de la seguridad, en el país, investigar, sancionar y poner a la orden de los tribunales a aquellos policías que cometan actos irregulares, con el firme propósito que la conducta de cada persona encargada del orden público sea apegada a derecho y al respeto de los derechos humanos.

El Conadeh da seguimiento a las diligencias que se realizan en torno al caso de Ángelo Uriel García, de 25 años, cuyo cadáver fue encontrado la madrugada del 08 de abril del 2026, en un solar baldío de la colonia Trejo, en La Ceiba, con heridas producidas por arma de fuego y en la que se supone como responsable a miembros de la policía.

Ricardo López, Delegado Adjunto del Conadeh, se solidarizó con los familiares de la víctima y declaró que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una investigación contundente que desenmascare lo que sucedió en torno a la muerte de García.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos recibimos las indicaciones de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre para que se inicie el proceso de investigación, en torno a este caso, de manera oficiosa.

En este momento, la Delegación Regional del Conadeh, en el Litoral Atlántico, da seguimiento al proceso que el Ministerio Pública está desarrollando conforme a las investigaciones para determinar si hay agentes policiales involucrados en este caso y que se les deduzca la responsabilidad que en derecho corresponda.

Indicó que la Secretaría de Seguridad tiene la responsabilidad de poner a disposición, y así lo ha hecho, al o los elementos que están siendo investigados como supuestos responsables.

Agregó que, ese tipo de hechos pone en detrimento la transparencia y el accionar de la Policía Nacional, pero que se debe tener en consideración que no es toda la policía la que está involucrada en este tipo de acciones.

En ese sentido, las autoridades tienen que garantizar que se realice un procedimiento de investigación para que la ciudadanía sepa que los policías buenos son más que los policías que cometen actos irregulares y que todo policía que comete un acto irregular va a tener una investigación y una sanción conforme a ley.

López señaló que la Secretaria de Seguridad sigue siendo una de las instituciones públicas con más denuncias, por parte de la población hondureña, ante el Conadeh.

Entre diciembre del 2022 y octubre del 2005, el Conadeh atendió 1,071 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad, relacionadas principalmente con detenciones arbitrarias, incriminación sin sustento o con medios de prueba aparentemente falsos, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, robo o perdida de objetos, destrucción de propiedad privada e incluso violencia sexual.

Las quejas, atendidas por el Conadeh, contra los miembros de la policía se registran en los 18 departamentos del país, sin embargo, el 68% tuvo como escenario 7 departamentos, 194 en Francisco Morazán, 119 en Choluteca, 95 en Cortés, 85 en El Paraíso, 79 en Atlántida, 78 en Yoro y 73 en Valle.

El Conadeh enfatiza la necesidad de una política de seguridad ciudadana integral, basada en el respeto de los derechos humanos, que atienda de manera verificable las causas estructurales de la violencia en Honduras. IR