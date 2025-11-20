Conadeh recomienda al Estado garantizar la labor periodística en el proceso electoral

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), recomendó al Estado de Honduras en su conjunto, garantizar condiciones de respeto y seguridad para la labor periodística, asegurando que los medios de comunicación puedan cubrir libremente el desarrollado del proceso electoral, especialmente el día de la celebracióń de las próximas Elecciones Generales a fin de promover la pluralidad informativa y el acceso a la informacióń en aras de contribuir con la transparencia y la legitimidad de dicho proceso.

-El Conadeh resalta el papel fundamental de las y los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación en aras de la transparencia del proceso electoral

La titular del Conadeh Blanca Saraı́ Izaguirre, en el ejercicio de su mandato ante los desafíos reportados por diversos medios de comunicacióń y por las organizaciones que representan a periodistas y comunicadores sociales, se pronunció en los términos siguientes:

La libertad de pensamiento y de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática, pues constituye uno de sus pilares esenciales y una condición fundamental tanto para el progreso colectivo como para el desarrollo personal de cada individuo en el país. Este derecho comprende la facultad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin censura previa, sostuvo.

Las y los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación son quienes ejercen este derecho con mayor determinacióń, al dedicarse profesionalmente a investigar, procesar y difundir información de interés público. Por lo cual, su labor resulta esencial para garantizar la transparencia, fomentar el debate democrático y facilitar el acceso de la ciudadanía a información veraz y plural. En contextos como el de Honduras, donde se documentan abusos, corrupcióń o violaciones de derechos humanos, su función adquiere un valor aún más crítico, convirtiéndolos en actores clave para la rendición de cuentas y la protección del espacio cívico, indicó

No obstante, agregó que el Conadeh observa con preocupación que las y los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación continúan enfrentando amenazas, agresiones, actos de intimidación y violencia, campañas de desprestigio, criminalización, acoso judicial, violencia digital y diversas presiones, incluyendo aquellas ejercidas por funcionarios del Estado y altos mandos con investidura militar. Asimismo, esta Institucióń Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sido informada sobre solicitudes de instituciones estatales, incluido el Ministerio Público, mediante las cuales se requiere a medios periodísticos —incluyendo los digitales— revelar sus fuentes de investigacióń , bajo la invocacióń de obligaciones legales que corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos.

Conforme a lo anterior, el Conadeh recuerda que la obligacióń del Estado respecto al derecho a la libertad de pensamiento y de expresióń no se limita a reconocer este derecho en la Constitución de la República o en la legislación interna, sino que implica el deber de prevenir violaciones y generar condiciones adecuadas para su ejercicio. Esto incluye: a) prevenir actos de violencia contra periodistas; b) adoptar un discurso público respetuoso de los derechos humanos y abstenerse de estigmatizar a la prensa; c) instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicacióń ; d) abstenerse de violar el derecho de a la reserva de sus fuentes de informacióń, apuntes y archivos personales y profesionales; y, e) sancionar la violencia y las agresiones cometidas contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, indicó.

Asimismo, el Conadeh advierte que, de conformidad con el derecho internacional, las y los funcionarios públicos se han sometido voluntariamente a un mayor escrutinio y, por tanto, deben mantener un umbral de tolerancia más amplio frente a la crítica, incluso cuando ésta sea dura, severa o incómoda. Si bien estos funcionarios pueden legitimamente ejercer su derecho a réplica o rectificar información, sus declaraciones no deben vulnerar, directa o indirectamente, los derechos de quienes contribuyen a la deliberacióń pública mediante la libre expresión y difusión de ideas.

En ese sentido, esta INDH hace un llamado a las y los funcionarios públicos, especialmente a quienes ostentan cargos de alta representacióń institucional, instancias militares y a la ciudadanía en general, a abstenerse de realizar declaraciones o acciones que puedan generar estigmatización, hostilidad o riesgos adicionales hacia periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, y a actuar con la diligencia que exige su responsabilidad democrática.

Finalmente, el Conadeh recomienda al Estado de Honduras en su conjunto, garantizar condiciones de respeto y seguridad para la labor periodística, asegurando que los medios de comunicación puedan cubrir libremente el desarrollado del proceso electoral, especialmente el día de la celebracióń de las próximas Elecciones Generales a fin de promover la pluralidad informativa y el acceso a la informacióń en aras de contribuir con la transparencia y la legitimidad de dicho proceso. IR