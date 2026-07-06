Conadeh recomienda a madres con niños nacidos en EEUU a registrar a sus hijos con doble nacionalidad

Tegucigalpa– Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) “no son revisables en cortes federales”, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), hizo un llamado urgente a la comunidad hondureña.

– La Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó reforzar el apoyo y la asistencia consular para los hondureños en Estados Unidos.

Un llamado a todas las madres hondureñas con hijos nacidos en los Estados Unidos y que se encuentran en una situación irregular, que acudan a las Oficinas Consulares de Honduras en los Estados Unidos, para registrar a sus hijos con doble nacionalidad, expresó Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh.

El fallo de la Suprema, emitido en un caso de Haití y Siria, aplica para las 17 designaciones de TPS, incluida Honduras. Con lo cual se cierra toda posibilidad de apelación judicial a la terminación del TPS hondureño.

“Esto complica un poco la situación”, indicó Reyes, tras señalar que se trata de una política migratoria “bastante restrictiva, bastante fuerte” de la actual administración de Estados Unidos.

Ante esa situación, el Conadeh exhortó al Estado de Honduras a reforzar de inmediato la asistencia consular facilitando documentación, la agilización de pasaportes y, sobre todo, el registro de los niños nacidos en Estados Unidos.

Se están presentando muchos casos con dificultad cuando son retornados al país y no pueden traer a sus hijos. Si tienen una doble nacionalidad el proceso es más fácil, advirtió.

Reyes añadió que, no todos los hondureños que estuvieron bajo el Estatus de Protección Temporal tienen intensiones de regresar al territorio hondureño.

Recomendó a las autoridades hondureñas activar un plan de reintegración con apoyo en empleo, atención social, y comunitaria.

Además, que se les atienda en su salud mental, por el impacto de la separación familiar, porque se están dando casos de padres y madres que vienen afectadas por la separación de sus hijos. IR