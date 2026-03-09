Conadeh: “Positivo” el acercamiento entre gobiernos para abordar el TPS que involucra a más de 55 mil hondureños

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) considera fundamental que las actuales autoridades hondureñas tengan acercamientos con el gobierno de los Estados Unidos para plantearles la situación en las que se encuentran más de 55.000 hondureños que estuvieron amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) desde 1999, luego del paso del Huracán Mitch por territorio hondureño.

Consideramos que las actuales autoridades deben buscar acercamientos con el gobierno de los Estados Unidos para propiciar diálogos sobre el TPS y que todos los tepesianos puedan continuar teniendo una vida plena, colaborar con sus familiares en Honduras, porque el efectivo que se envía al país es importante para el sustento de cada familia, declaró el Delegado Adjunto del Conadeh, Ricardo López.

Recordó que el TPS fue una medida voluntaria que Estados Unidos otorgó a nuestros connacionales para que pudieran permanecer en territorio estadounidense y, de esa manera, continuar con la vida que han hecho durante más de 20 años en ese país del Norte de América.

La comunidad hondureña amparada en el TPS tributó en Estados Unidos, trabajó en forma legal y mantuvo durante todo este tiempo un récord positivo en ese territorio y por eso no fueron retornados a Honduras, expresó López

También hizo referencia que hay tepesianos que han tenido hijos que ya son ciudadanos norteamericanos y que pueden buscar esos mecanismos para poder legalizar su estatus de temporal a permanente en Estados Unidos.

Sostuvo que el tema del acercamiento entre gobiernos es muy importante porque allí puede haber acuerdos que quizás en el pasado no se tenían.

López calificó esa situación como un “factor positivo” porque existe la “puerta abierta” para poder conversar y llegar a acuerdos con el Presidente Donald Trump.

Eso suma puntos para que se pueda realizar un análisis más detallado de las causas y los motivos por los cuales se pretende tener una ampliación del TPS para nuestros connacionales, agregó

En fecha reciente el presidente de Honduras, Nasry Asfura, informó de un acercamiento con el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien planteó la situación de los más de 55,000 hondureños amparados por el TPS, un estatus que se le otorgó a hondureños tras el paso del huracán Mitch, en 1998.

La petición del mandatario hondureño se produce luego que a inicios de febrero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió un dictamen que permite al Gobierno avanzar con la cancelación del TPS, aunque el proceso legal no es definitivo el mismo podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense. IR