Conadeh pide transparencia y publicidad en selección de funcionarios en órganos electorales

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) pidió hoy que se garantice la transparencia y publicidad en la elección de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para que la población tenga la opción de valorar e incluso objetar a los aspirantes a ocupar dichos cargos.

La Institución Nacional de Derechos Humanos exhortó a realizar una adecuada selección y elección de los funcionarios que ocuparan cargos en ambas instituciones electorales.

Ricardo López, Delegado Adjunto del Conadeh, declaró que la institución siempre ha tenido la anuencia de participar en los procesos de observación con respecto a la designación de los altos funcionarios del Estado.

Consideró que, en este proceso, se debe garantizar la debida publicidad de todos los actos y decisiones que realice la Comisión Especial Legislativa para la Nómina de Candidatos y Candidatas a los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral.

La amplia publicidad permitirá a la población valorar a las personas aspirantes y, en su caso, objetar o denunciar, con la debida documentación, la razón de su oposición.

Recordó que, el Conadeh, por su naturaleza, recibe quejas de la población con respecto al funcionamiento o la operatividad de las instituciones y también de las personas funcionarias públicas que han sido designadas.

López remarcó que, en el proceso de selección y elección de los consejeros del CNE y de los magistrados del TJE tiene que haber mucha transparencia e integridad en los procesos de selección.

El objetivo es que se escojan las mejores personas para que puedan desempeñarse de la mejor manera en dichos entes electorales, precisó.

Es una deuda que se tiene con la población hondureña para que los procedimientos electorales puedan desarrollarse con objetividad e imparcialidad, concluyó el defensor de los derechos humanos.

En una convocatoria emitida el pasado 21 de abril, la Comisión Especial Legislativa realizó una formal invitación a las personas interesadas en aspirar a ocupar dichos cargos a postularse entre los días 22 y 26 de abril del 2026, además tiene previsto realizar audiencias pública con los aspirantes los días 29 y 30 de este mes. (RO)