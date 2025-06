Conadeh pide se investigue denuncia de retención de DNI en Cancillería

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recordó hoy, a las autoridades hondureñas, su obligación de garantizar un derecho fundamental como es el de la identidad, no solo a las personas que residen en país, sino que a los hondureños que viven en el exterior.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, se refirió a la denuncia presentada por el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores e indicó que la misma está en proceso de investigación y espera que el Estado hondureño pueda pronunciarse y responder públicamente ante ese tipo de quejas de la población.

La Fundación 15 de Septiembre es una organización sin fines de lucro, que trabaja por los derechos de las personas migrantes.

Reyes destacó la importancia que los hondureños no solo tengan que hacer el cambio de su nueva identificación y estar enrolados en el sistema actual, también es importante que reciban el Documento Nacional de Identificación (DNI).

Agregó que, dotar a las personas de ese documento de identificación les abre el pase para el logro de otros derechos como el de obtener su pasaporte, asistencia médica, su licencia de conducir e incluso hasta para un trabajo.

Declaró que si una persona no tiene su documento de identificación no puede gestionar su pasaporte y si no tiene su pasaporte no puede obtener un empleo, porque es un requisito básico.

Indicó que otro tema que debe ser tomado con seriedad, por las autoridades hondureñas, es el de la protección consular, principalmente por todos los desafíos y los riesgos que están viviendo los compatriotas en Estados Unidos.

Hay muchos desafíos en el tema migratorio y hay denuncias que es importante investigar, expresó la defensora de los derechos humanos.

Reyes reiteró que la tarjeta de identidad es un documento personalísimo que nadie más puede usarlo, únicamente la persona a quien se le ha sido extendido y que le pertenece.

Unos 6.4 millones de hondureños cuentan con su nuevo Documento de Identificación Nacional, de los cuales, unos 550 mil fueron enrolados en el exterior, de ellos 400 mil corresponden a hondureños que viven en los Estados Unidos.

Se estima que las autoridades hondureñas habrían entregado unos 105 mil 480 documentos de identificación a hondureños en Estados Unidos, sin embargo, aún quedan por entregar unas 258 mil que, al parecer, no han sido reclamadas por las personas que las solicitaron. PD