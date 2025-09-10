Conadeh pide generar mejores condiciones para que niñez crezca en ambientes sanos

Tegucigalpa – En el marco de la celebración del Día del Niño, la coordinadora de la Defensoría de la Niñez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), Cándida Maradiaga, lamentó las condiciones de los niños hondureños.

“Se habla de que hay más de un millón 200 mil niños en el sistema educativo, sabemos que este factor de riesgo limita que los niños que están fuera del sistema educativo no solo sean víctima de varios factores de riesgo que rondan su entorno.

Además mencionó que más de 15 mil menores de edad en situación de calle, expuestos a todas la situación de violencia generalizada que se encuentran en el país, así como a las inclemencias del tiempo, sobre todo ahora que estamos en invierno y ese es un tema que hace falta poner el dedo en la llaga para generar mejores condiciones para que los niños crezcan en ambientes sanos.

Maradiaga lamentó el alto número de niñas en estado de embarazo en la actualidad, “estamos viendo niñas de 10 y 14 años, más de mil 300 niñas embarazadas en esas edades y producto de abusos sexuales”, dijo al mencionar también las muertes violentas de personas menores de 29 años, 359 a la fecha.

Más de 700 niños desaparecidos

Maradiaga hizo referencia a la campaña lanzada por el CONADEH “La Ausencia Tiene Nombre”, un llamado a la memoria, la justicia y la acción, encaminada a visibilizar la problemática de la desaparición de personas y sensibilizar tanto a la ciudadanía como a tomadores de decisiones y otros actores clave sobre el impacto y la necesidad implementar estrategias que brinden una respuesta estatal integral a este fenómeno.

Indicó que, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) entre el 2022 y agosto del 2025 se registró la desaparición, por diferentes causas, de 729 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.

De los casos registrados en ese periodo, 532 que representan el 73% son niñas y 197 que representan el 27% son niños.

En 7 meses y medio del 2025, se estima la desaparición de 127 menores de 17 años, de los cuales 95 son niñas y 32 niños.

Según el ente policial de los 729 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, 176 lo hicieron en el 2022, 188 en el 2023, 238 en el 2024 y 127 entre enero y agosto del 2025. VC