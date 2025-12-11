Conadeh pide al CNE garantizar un escrutinio final ágil, transparente y sólido

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hizo hoy un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que garantice un escrutinio final ágil, transparente y técnicamente sólido, además, que la declaratoria de resultados refleje fielmente la voluntad de los hondureños en las urnas.

Asimismo, le exhortó a mantener y fortalecer la comunicación pública, explicando de manera clara los criterios utilizados para la clasificación, revisión de actas y las etapas del escrutinio especial.

Explicación que debe abarcar, según el Conadeh, los plazos para la resolución de impugnaciones, de modo que la ciudadanía cuente con información oportuna y confiable, sobre el avance del proceso poselectoral.

En el contexto del desarrollo del escrutinio final y de la revisión de actas observadas por parte del CNE, el Conadeh reiteró su llamado para que, en estricto apego a la Ley Electoral de Honduras, garantice un escrutinio final ágil, transparente y técnicamente sólido.

También, que el CNE asegure la revisión rigurosa de todas las actas con inconsistencias o incidencias reportadas y adopte todas las medidas necesarias para que, la declaratoria de resultados, refleje fielmente la voluntad de los hondureños expresada en las urnas

El Conadeh reiteró su llamado a los partidos políticos, a su dirigencia y militancia, a priorizar el diálogo y el respeto a los estándares legales y procedimentales que garanticen la integridad del sistema democrático.

Además, que canalicen cualquier inconformidad mediante los mecanismos legales de impugnación, denuncia y revisión previstos en la legislación electoral, procurando que sus declaraciones y actuaciones contribuyan a un clima de serenidad, respeto institucional y confianza ciudadana.

A la ciudadanía y a los observadores electorales les exhortó a continuar ejerciendo una veeduría pacífica y responsable sobre el proceso y que presenten ante el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral, el Ministerio Público y el Conadeh, las denuncias debidamente documentadas, respecto de aquellas Juntas Receptoras de Votos en las que se considere necesario un escrutinio especial o una revisión exhaustiva, y utilicen preferentemente los canales institucionales habilitados.

El Conadeh abogó, nuevamente, por la paz, la convivencia democrática y el respeto irrestricto de los derechos humanos en esta etapa poselectoral También reafirmó su disposición de mantener su labor de monitoreo, supervisión y acompañamiento, en todas las etapas del proceso electoral, con el firme propósito de contribuir al respeto de la voluntad popular y la plena vigencia de los derechos humanos.

En las elecciones generales del 30 de noviembre, el Conadeh desplegó más de 600 observadores, a nivel nacional, con el firme propósito de garantizar un proceso electoral imparcial, pacífico, transparente, respetuoso de los derechos humanos y que, cada ciudadano pudiera ejercer el voto sin miedo, sin presión y con plena confianza.