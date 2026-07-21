Conadeh pide agilizar repatriación de hondureños ahogados en Ohio

Tegucigalpa – Agilizar los procesos de repatriación de los cuerpos de los cuatro hondureños que perdieron la vida por ahogamiento en un río del Estado de Ohio, Estados Unidos, pidió hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Sabemos que el gobierno ya anunció que hará las gestiones necesarias para apoyar ese proceso, sin embargo, esto lleva su tiempo y como Conadeh vamos a estar pendientes, dijo Elsy Reyes, Coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del ente defensor de derechos humanos.

Lo ideal, según Reyes, es que se cumpla lo que establece la Ley para proteger al hondureño migrante en los procesos de repatriación.

Sin embargo, sabemos que estos procesos son largos y dependen de los Estados donde se encuentran porque aquí hay un tema de emisión del acta de defunción y, en algunos Estados, es más tardado, hay otros que es más rápido y sabemos que es todo un proceso, dijo.

La defensora de los derechos humanos realizó un llamado a los familiares, en Honduras, para que acudan a la Cancillería e iniciar el proceso de repatriación porque hay una serie de requisitos que deben cumplir.

Reyes mencionó que hay menores de edad que necesitan apoyo urgente para poder retornar al país con sus familiares.

Los niños van a presentar una afectación en su salud mental, primero porque han perdido a sus padres que eran las personas que les daban protección y seguridad. Aparte, implica un cambio de vida porque venir de Estados Unidos a Honduras rompe una serie de vínculos en la escuela, los vecinos y el domicilio, explicó.

Ley de Protección al Hondureño Migrante

La Coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh recordó que la ley establece un plazo de un mes para los procesos de repatriación, aunque reconoció que, por experiencia, estos trámites pueden tardar dependiendo del Estado donde ocurrió el fallecimiento y la emisión del acta de defunción.

Reyes lamentó que muchos hondureños salen por la falta de oportunidades o por la violencia que impera en el país y nunca se imaginan que van perder la vida, en otro país, lejos de sus seres queridos.

De manera preliminar se conoció que los cuatro hondureños que perdieron la vida, por ahogamiento, en un río del Estado de Ohio, Estados Unidos, eran originarios de comunidades del departamento de Lempira. (RO)