Conadeh participará como observador en “Caminata de Oración por Honduras”

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) participará como observador en la Caminata de Oración por Honduras convocada por la La Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal de Honduras este sábado 16 de agosto, anunció su titular Blanca Izaguirre.

El Conadeh estará en la caminata, en calidad de observador, asegurándose que todo se lleve a cabo de manera pacífica, puntualizó.

Esta defensoría es la casa del pueblo y siempre vamos a respaldar lo que la ciudadanía quiere, agregó.

Condenamos todo tipo de ataques contra los miembros de la iglesia, contra periodistas y contra cualquier persona, dijo.

Todos tenemos derecho a decidir nuestra religión, a expresarnos libremente, siempre y cuando lo hagamos de manera pacífica dentro del marco del respeto de la dignidad y los derechos humanos de los demás, declaró.

En Honduras, es un derecho constitucional el ejercicio de las libertades de reunión, opinión, expresión, manifestación pacífica, derecho de petición, derecho a la integridad personal y el derecho a vivir en democracia.

El ejercicio de estos derechos humanos debe realizarse pacíficamente y sin afectar la dignidad de las demás personas.

La Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal de Honduras lanzaron una histórica convocatoria nacional a una “Caminata de Oración por Honduras”, una jornada de fe, unidad y compromiso que tendrá lugar el sábado 16 de agosto, en horas de la tarde.

La misma busca reunir a hombres y mujeres de buena voluntad en un acto simbólico y espiritual por el bienestar del país.

Con el lema “Vamos a caminar, con fe y esperanza en Honduras”, ambas instituciones religiosas invitan a todos los ciudadanos que «aman su patria», a unirse en una caminata pacífica, con el firme propósito de orar y clamar por una Honduras justa, libre, unida, pacífica, desarrollada y respetuosa de los valores humanos y cristianos.

Los organizadores de la caminata solicitaron que, en lugar de símbolos políticos, los asistentes lleven la bandera de Honduras como único emblema compartido, así como citas bíblicas o frases inspiradoras que refuercen el espíritu de oración y fraternidad en el país. IR