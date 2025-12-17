Conadeh exige medidas a fuerzas de seguridad para garantizar operatividad del CLE

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió hoy a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) adoptar de manera inmediata medidas de resguardo y control en el Centro Logístico Electoral (CLE) y brindar seguridad al personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las personas debidamente acreditadas para que desempeñen sus funciones, sin bloqueos ni coacciones, preservando su integridad personal y el normal desarrollo del escrutinio especial.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por el Conadeh:

La Abogada Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal; ante los hechos recientes reportados en el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronuncia en los términos siguientes:

El Conadeh recuerda que el Estado de Derecho se sostiene en la periodicidad de las elecciones, la certeza de los resultados y la alternancia en el ejercicio del poder, de modo que cualquier actuación estatal debe orientarse a garantizar —y no a condicionar— la conclusión oportuna del escrutinio conforme a la ley, asegurando que la declaratoria de resultados refleje fielmente la voluntad popular y preserve la legitimidad democrática.

En paralelo, el Conadeh reconoce que la reunión, la libertad de expresión y la protesta son derechos fundamentales en una sociedad democrática, por lo que insta a que toda movilización se desarrolle de forma pacífica, sin violencia ni daños, y sin afectar y entorpecer el funcionamiento de las instituciones electorales.

En ese marco, el Conadeh exhorta al CNE a conducir y concluir con celeridad y transparencia, las actuaciones de escrutinio, verificación y recuento que correspondan, asegurando una revisión exhaustiva de las actas con incidencias y la debida motivación de las decisiones adoptadas, con criterios de trazabilidad y certeza, a fin de disipar dudas y fortalecer la confianza pública en el resultado. Para viabilizar lo anterior, el Conadeh insta a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a adoptar de manera inmediata medidas de resguardo y control en el CLE y su entorno que aseguren condiciones efectivas de seguridad y libre acceso, de modo que el personal del CNE y las personas debidamente acreditadas puedan desempeñar sus funciones sin bloqueos ni coacciones, preservando la integridad personal y el normal desarrollo del escrutinio especial.

Asimismo, esta INDH hace un llamado a los partidos políticos para que, en coherencia con sus deberes de responsabilidad democrática y de buena fe, designen e instruyan a sus representantes debidamente acreditados a integrarse y participar plenamente y a la brevedad en las instancias de verificación, recuento y escrutinio que correspondan.

Además, el Conadeh informa que, con ocasión de los hechos recientes, ha iniciado el registro oficioso de quejas individualizadas relacionadas con episodios de violencia física y presuntas amenazas atribuidas a distintos actores, incluyendo señalamientos que involucran a funcionarios públicos. En ese marco, alienta a las personas afectadas a interponer ante esta Institución las denuncias y quejas correspondientes, a fin de activar las actuaciones de verificación y seguimiento que procedan Finalmente, el Conadeh reafirma que continuará desarrollando su labor de monitoreo, supervisión y protección de los derechos humanos, y dará trámite a las actuaciones que correspondan conforme a su mandato, priorizando la prevención de nuevas vulneraciones y la salvaguarda de la integridad de las personas. (RO)