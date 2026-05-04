Conadeh insta al sector privado e instituciones públicas a cumplir Ley de Equidad ante despidos de personas con discapacidad

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó hoy al sector privado y a las instituciones públicas a cumplir la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad en cuanto a la cuota de puestos de trabajo.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Coandeh, declaró que, al estar despidiendo a personas de este sector vulnerable también se está haciendo caso omiso a las disposiciones de la Ley.

El artículo 35 de la Ley de Equidad establece que las entidades de la administración pública y las empresas de carácter privado están obligadas a contratar un número mínimo de personas con discapacidad.

Agrega el artículo que, cuando en una institución o empresa haya de 20 a 49 trabajadores se debe contratar a una persona con discapacidad; de 50 a 74 trabajadores , dos personas con discapacidad; de 75 a 99 trabajadores, tres personas con discapacidad y por cada cien trabajadores se debe emplear a cuatro personas con discapacidad.

Cuestionó que el despido de personas con discapacidad del sector público es un problema que se está enfrentando cada cuatro años.

Teníamos una esperanza que no habría despidos de personas con discapacidad, sin embargo, la práctica dice todo lo contrario, señaló.

Agregó que, el Conadeh ha atendido más de una decena de quejas de personas con discapacidad despedidas de su centro de trabajo, principalmente en el sector público.

Son situaciones bastante difíciles, porque si bien, a una persona sin discapacidad, se le hace difícil, no digamos a una persona con discapacidad que está perdiendo el empleo y que, probablemente, sea la única fuente de ingreso en su casa y que no tiene mayores opciones para salir, buscar y encontrar otro trabajo.

Esta situación nos preocupa, por eso estamos buscando, desde Conadeh, todo lo que sea necesario para dar atención y revisar, con todas las instituciones donde se están dando esos despidos, para ver qué alternativas se pueden ofrecer. IR