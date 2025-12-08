Conadeh insta a los partidos políticos, su dirigencia y militancia a priorizar el diálogo

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), instó hoy a los partidos políticos, su dirigencia y militancia, a priorizar el diálogo y el respeto a los estándares legales y procedimentales que garantizan la integridad del sistema democrático.

COMUNICADO NO. 022-2025

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, y en el marco de su Misión de Observación Electoral (MOE) en las Elecciones Generales 2025, se pronuncia en los términos siguientes:

En el contexto del desarrollo del escrutinio final y de la revisión de actas observadas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) formula un respetuoso llamado al CNE para que, en estricto apego a la Ley Electoral de Honduras, garantice un escrutinio final ágil, transparente y técnicamente sólido, asegure la revisión rigurosa de todas las actas con inconsistencias o incidencias reportadas y adopte todas las medidas necesarias para que la declaratoria de resultados refleje fielmente la voluntad de los y las hondureños.

Asimismo, el Conadeh exhorta al CNE a mantener y fortalecer la comunicación pública, explicando de manera clara los criterios utilizados para la clasificación y revisión de actas, las etapas del escrutinio especial y los plazos para la resolución de impugnaciones, de modo que la ciudadanía cuente con información oportuna y confiable sobre el avance del proceso poselectoral.

A su vez, esta INDH invita a los partidos políticos, sus dirigencias y militancia, a priorizar el diálogo y el respeto a los estándares legales y procedimentales que garantizan la integridad del sistema democrático, canalizando cualquier inconformidad mediante los mecanismos legales de impugnación, denuncia y revisión previstos en la legislación electoral y procurando que sus declaraciones y actuaciones contribuyan a un clima de serenidad, respeto institucional y confianza ciudadana.

De igual manera, el Conadeh hace un llamado a la ciudadanía y a las y los observadores electorales para que continúen ejerciendo una veeduría pacífica y responsable sobre el proceso, presenten ante el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral, el Ministerio Público y al Conadeh las denuncias debidamente documentadas, respecto de aquellas Juntas Receptoras de Votos en las que, se considere necesario un escrutinio especial o una revisión exhaustiva, y utilicen preferentemente los canales institucionales habilitados.

Finalmente, el Conadeh reitera su llamado a la paz, a la convivencia democrática y al respeto irrestricto de los derechos humanos, y reafirma que esta INDH mantendrá su labor de monitoreo, supervisión y acompañamiento en todas las etapas del proceso electoral con el propósito de contribuir al respeto de la voluntad popular y la plena vigencia de los derechos humanos.

Tegucigalpa M.D.C. 08 de diciembre de 2025