Conadeh insta a las autoridades hondureñas investigar muerte violenta de migrantes retornados al país

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó a las autoridades hondureñas investigar las causas por las que casi una decena de personas migrantes retornadas al país, en los últimos meses, perdieron la vida en circunstancias violentas, en varias comunidades y cuyos crímenes estarían en la impunidad.

Bajo ese escenario de violencia, la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, destacó la importancia de trabajar en el tema de la seguridad con las personas retornadas.

Es lamentable, dijo Reyes, que casi una decena de personas retornadas al país hayan sido asesinados en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades.

Hay que investigar, si fueron personas que en algún momento salieron huyendo por temas de violencia y regresan al país y son encontrados con un escenario donde su vida y su integridad personal lamentablemente fue afectada.

Es necesario determinar esos casos de personas retornadas, por qué han sido asesinadas, a qué obedece o cuál fue la causa o la razón de su muerte.

La defensora de los derechos humanos indicó que las nuevas autoridades hondureñas deben trabajar en el tema de la identificación.

Indicó que hay muchas personas que están llegando a los centros de atención a personas retornadas y es allí el canal donde se deben identificar, trabajar en mecanismos para reubicarlos de forma que estas personas no se vean obligadas a llegar nuevamente a su comunidad de origen donde puedan sufrir daños en su vida e integridad, sino que, al contrario, que las mismas autoridades presenten alternativas.

Recordó que el país ya cuenta con la Ley para la Prevención, Atención y Protección a las personas desplazadas internamente que contempla a las personas retornadas.

Reyes recomendó aprobar el presupuesto para dar respuesta a las personas retornadas y brindarles atención, cubrir las necesidades que presentan ya sea en temas de reubicación, alimentación, traslado, pero también hay que trabajar para facilitarles medios de vida porque de lo contrario estas personas se verían obligadas nuevamente a migrar. IR