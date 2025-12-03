Conadeh insta a la población a mantener la calma y evitar actos de violencia

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó hoy a la población a mantener la calma, la tranquilidad y la confianza en las instituciones y en la transparencia del proceso electoral y evitar todo acto de violencia que ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas.

La Institución Nacional de Derechos Humanos exhortó a los activistas, a quienes participaron como aspirantes a cargos de elección popular y a la dirigencia de los partidos políticos a respetar la voluntad soberana del pueblo ejercida libremente en las urnas y evitar actos de violencia .

Valoramos el comportamiento ejemplar de la ciudadanía de mantener el orden, la paz y la tranquilidad, a nivel nacional, al momento del ejercicio de su derecho al sufragio, indicó el Conadeh.

Además, destacó el papel de los observadores nacionales e internacionales por contribuir a la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

El ente estatal resaltó el profesionalismo y la eficiencia de los medios de comunicación al permitir las denuncias de la ciudadanía y hacer llamados oportunos a la población para mantener el orden, la paz y la tranquilidad en los diferentes centros de votación.

El Conadeh recomendó que el cómputo de los votos debe continuar abierto a los observadores nacionales e internacionales, medios de comunicación y las personas interesadas, a fin de generar la confianza y la aceptación en toda la población.

Hacemos un llamado, a todo el pueblo hondureño, a mantener la calma, la tranquilidad, la confianza en sus instituciones y en la transparencia del proceso electoral, reiteró.

Al Consejo Nacional Electoral le exhortó a continuar con su labor enmarcada en el respeto de la ley, la transparencia, para fortalecer la confianza de la población en el sistema electoral y garantizar la integridad del proceso democrático en Honduras.

Anunciamos, a toda la población, que nos mantendremos atentos para atender las quejas o denuncias de las personas que se sientan violentadas en sus derechos. Denuncias que pueden interponer ya sea directamente en las oficinas departamentales o por medio de la línea 9581-1846 que funciona las 24 horas del día.

En las elecciones generales del 2025, el Conadeh desplegó más de 600 observadores nacionales y una misión internacional de las defensorías del pueblo de México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala que realizaron un proceso de observación electoral en el país. IR