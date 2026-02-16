Conadeh exige política de seguridad ciudadana que persiga el delito y repare daños

Tegucigalpa – Que se persiga el delito y que existan medios de reparación para las personas víctimas del crimen organizado, exigió hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Lo anterior ante la ola de violencia que vive el país que, entre el 2020 y el 2025, dejó un promedio aproximado de 9 muertes violentas diarias.

Se estima que, en los últimos seis años (2020 – 2025), Honduras fue escenario de la muerte violenta de 19 mil 261 personas, de las cuales 8 mil 428, que representa 44 %, murieron bajo esa circunstancia en casi 37 meses del estado de excepción (diciembre 2022 – diciembre 2025).

Daniel Cáceres, Director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh recordó que, desde ese ente estatal se ha estado recomendando, continuamente, la formulación de una política de seguridad ciudadana que tenga en consideración, en qué territorio deben focalizarse mayormente los recursos.

Además, que se utilicen otros indicadores y no únicamente enfocarse en la reducción de los homicidios y la extorsión, sino que también en delitos como la trata de personas, el desplazamiento forzado, que son indicadores que le pueden servir a la Secretaría de Seguridad para indicar en qué momento están y sobre qué deberían de trabajar.

Otra de las recomendaciones del Conadeh es que, al momento de la detención de una persona exista un registro único de detenidos, en el que se consigne el nombre completo, el número de identidad y la causa por la cual fue detenida la persona.

Cáceres también hizo referencia a que, de nada sirve detener a una persona si el sistema de justicia no tiene suficientes medios probatorios para poder iniciar un proceso judicial.

No basta con capturar una cantidad de personas, sino que también cuántas de esas personas han sido encontradas culpables por el delito que se les imputa, señaló.

El defensor de los derechos humanos considera que las acciones de los funcionarios públicos deben estar ajustadas al respeto de la Constitución de la República.

Realmente, están dispuestas las personas a dejar la “puerta abierta” a la Policía Nacional o cualquier agente estatal para que pueda entrar y capturar a las personas aún sin medios de prueba, se preguntó.

Además, hizo énfasis en el tema del acceso a la justicia y reiteró que, de nada sirve capturar personas si luego son liberadas porque ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público tenían los medios probatorios suficientes para encausarlos.

Cáceres señaló que, tanto el crimen organizado como el crimen común no solamente se encuentran en los barrios y colonias con menor índice de desarrollo, sino que también se encuentra hasta en estructuras estatales, como lo dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Hablar solamente de capturar personas de manera aleatoria no va a satisfacer el derecho a la justicia ni va a garantizarles por sí solo a las personas una seguridad ciudadana, Lo que nos interesa a nosotros, como Conadeh, es que en el país si se castigue la criminalidad, que se persiga al delito y existan medios de reparación para las personas que han sido víctimas del crimen organizado, concluyó. (RO)