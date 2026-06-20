Conadeh exige justicia a tres años de la masacre en PNFAS

Tegucigalpa – Al cumplirse tres años de la muerte de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exigió al Estado garantizar reparación integral y medidas que eviten la repetición de hechos similares.

A través de un comunicado, la titular del organismo, Blanca Izaguirre, recordó que el Estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de las personas bajo su custodia y señaló que la tragedia ocurrida el 20 de junio de 2023 constituye uno de los episodios más graves del sistema penitenciario nacional.

El Conadeh reconoció avances en la investigación del caso, pero pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial continuar las diligencias hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar todas las responsabilidades.

Además, exhortó al Instituto Nacional Penitenciario y al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia, mejorar las condiciones en los centros penales y garantizar la reparación integral para las víctimas y sus familiares.

El organismo reiteró que la memoria de las 46 mujeres fallecidas demanda un compromiso permanente con la justicia y las garantías de no repetición. AD