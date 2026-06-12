Conadeh: Erradicar el trabajo infantil es clave para el futuro de Honduras

Tegucigalpa – La prevención del trabajo infantil no es únicamente una meta social. Es una inversión en el presente y en el futuro de Honduras. Así lo afirmó la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, al conmemorarse el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

– El trabajo infantil tiene como escenario los 18 departamentos del país, sin embargo, esta situación alcanza un nivel alarmante en Gracias a Dios donde el 45.9 % de los 31 mil 525 niños y niños de esa zona, que tienen entre 5 y 17 años, están bajo esa situación, es decir, uno de cada dos.

La titular del Conadeh sostuvo que no se puede hablar de agricultura sostenible si se continúa viendo a los derechos humanos y a la actividad empresarial como agentes separados o contrarios. “Lejos de eso, deberían estar en armonía. El desarrollo sostenible solo avanza si se hace de la mano del respeto a la dignidad humana”, señaló.

Izaguirre explicó que la productividad y el crecimiento económico solo tienen sentido si generan bienestar, protegen a las personas y promueven un diálogo real entre comunidades y empresas. Las cadenas productivas solo serán más fuertes y resilientes en la medida en que se respete la dignidad humana y las necesidades de las comunidades.

Advirtió que la debida diligencia entre empresas y derechos humanos cobra cada día mayor importancia. “Los mercados internacionales y la cooperación ya no preguntan solo cuánto avanza una producción, sino cómo se produce”.

Para Izaguirre, el futuro de una agricultura sostenible depende de que ese desarrollo respete y genere bienestar para la dignidad y los derechos humanos, especialmente de la niñez, bajo el principio de interés superior.

Avances del Estado y deudas pendientes

Desde su rol de contralor, el Conadeh vigila que se garanticen los derechos de grupos históricamente colocados en situación de vulnerabilidad, como la niñez. “La sostenibilidad tiene una dimensión humana y social. Una sociedad verdaderamente sostenible garantiza que niñas, niños y adolescentes accedan a educación, salud y entornos seguros”, dijo.

La funcionaria reconoció avances significativos en el país como la Política Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 2024-2033, la transformación de la antigua DINAF en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el trabajo articulado desde el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia (SIGADENAH) que impulsa la Designada Presidencial.

También destacó el trabajo que realizan, con la Cancillería, en un Protocolo de Atención con enfoque de derechos humanos para niñez migrante retornada, y la existencia de una Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y un Manual de Trabajo Peligroso. “Nos dan información precisa para fortalecer la prevención, la inspección laboral y la toma de decisiones conforme a estándares de la OIT”, detalló.

Trabajo infantil en los 18 departamentos del país

En Honduras, las cifras oficiales son contundentes 1,022,550 niñas, niños y adolescentes, entre 5 y 17 años, están en condición de trabajo infantil. La mayoría en agricultura, ganadería, silvicultura y comercio.

El trabajo infantil tiene como escenario los 18 departamentos del país, sin embargo, esta situación alcanza un nivel alarmante en Gracias a Dios donde el 45.9% de los 31,525 niños y niños entre 5 y 17 años están bajo esa situación, es decir, uno de cada dos.

Estos datos nos recuerdan que el trabajo infantil no surge de forma aislada, está asociado a desafíos estructurales como la pobreza y exclusión que aún persisten e insistió en que los espacios de diálogo sirven para identificar, coordinar y articular acciones.

Explicó que el Conadeh forma parte de la Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil y reiteró el llamado a fortalecer políticas públicas, inspección laboral y apoyo a familias vulnerables.

Si no invertimos en nuestros niños, ¿qué nos depara para el futuro de Honduras? Se preguntó. La niñez debe estar en las escuelas, construyendo sueños, nunca trabajando en condiciones que vulneren sus derechos, concluyó la titular del Conadeh. JS