Conadeh entrega al Fiscal General informe de observación sobre elecciones del 2025

Tegucigalpa – La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, entregó este jueves el informe “La Democracia a Prueba” al Fiscal General, Pablo Emilio Reyes.

El informe “La Democracia a Prueba” evaluó las elecciones generales 2025, señalando que el proceso se desarrolló con obstáculos, pero que sus resultados fueron legítimos.

Además, el documento contiene las conclusiones y recomendaciones dirigidas a fortalecer las instituciones democráticas con el propósito de mejorar las condiciones en futuros procesos electorales en Honduras.

Asimismo, expone el estado de excepción, las desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos y muerte de mujeres que se han dado en los últimos años.

El Conadeh indicó que el objetivo de este informe es contribuir a la construcción de procesos electorales cada vez más transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos. AG