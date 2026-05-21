Conadeh contabiliza 118 masacres en últimos 42 meses en Honduras

Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, condenó hoy la ola de muertes violentas registradas en el país y advirtió que estos hechos continuarán si el Estado sigue abordando la violencia de manera aislada, sin atender las causas estructurales de la conflictividad social.

– En los últimos 42 meses (diciembre 2022 a mayo del 2026), al menos, 16 de los 18 departamentos del país fueron escenario de 118 muertes múltiples de tres o más víctimas, sin embargo, el 68% se concentra en Francisco Morazán (22), Yoro (20), Cortés (16), Olancho (14) y Colón con 9.

Estos actos de violencia, que se dan a nivel nacional, los condenamos. Pero también ponemos en la mesa que el Conadeh ha sido reiterativo, contundente e insistente en cómo se debe atender la conflictividad social, declaró Izaguirre.

Recordó que el Conadeh ha emitido alertas tempranas sobre el elevado índice de conflictividad en la zona, sin que, hasta la fecha, el Estado haya asumido su obligación de garante de forma estructural.

Esto va a seguir pasando en la medida que estos hechos se vean de manera aislada y no como una situación que se da de manera estructural, sistemática y progresiva, incluso de violaciones a los derechos humanos en esa zona de alta conflictividad social, señaló.

Izaguirre informó que la Delegación del Conadeh en Colón se desplazó al lugar de los hechos para recabar información. Añadió que, independientemente de si las víctimas son campesinos, defensores del territorio, del ambiente o de los recursos naturales, la conflictividad debe ser atendida.

“Indistintamente de qué personas sean las víctimas, esta conflictividad se debe atender. La Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público deben hacer su trabajo de investigación efectiva y eficiente, como también, en múltiples ocasiones, lo hemos solicitado, afirmó.

Blanca Izaguirre, comisionado del Conadeh.

La titular del Conadeh reiteró que la conflictividad por tierras vulnera derechos humanos fundamentales como la seguridad jurídica del país. Recordó que Honduras acumula más de dos sentencias internacionales por el asesinato de defensores del ambiente y de recursos naturales.

“Son personas que, en su rol defensorial, han sido víctimas de asesinatos. Defender el agua y los recursos naturales no se puede criminalizar ni ver como una amenaza a las empresas o al país”, subrayó.

111 defensores de la tierra

Un informe divulgado por el Conadeh y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en marzo del 2026, reveló que, entre el 2015 y el 2025, al menos 111 defensores, de la tierra, del ambiente y los territorios fueron asesinados, cuyos crímenes se mantienen impunes en el 92% de los casos.

El informe detalla el escenario de violencia que enfrentan estos defensores, principalmente en el departamento de Colón que, durante ese periodo, fue escenario de la muerte de 38 personas que se dedican a esa actividad.

Política con enfoque de DDHH

Ante las dos masacres registradas, en las últimas horas, en Colón y Cortés, Izaguirre insistió en la urgencia de fortalecer la seguridad en el país con un enfoque de derechos humanos. Indicó que la Secretaría de Seguridad se ha acercado al Conadeh para colaborar en el diseño de esta política.

No puede haber una política de seguridad sin enfoque de derechos humanos, porque lo que se busca es proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, que al final es lo que busca el Estado, “el bien común”, explicó.

El fenómeno de las muertes múltiples o “masacres” se ha incorporado y es parte del capítulo de la violencia homicida que afecta el territorio nacional.

En los últimos 42 meses (diciembre 2022 a mayo del 2026), al menos, 16 de los 18 departamentos del país fueron escenario de 118 muertes múltiples de tres o más víctimas, sin embargo, el 68% se concentra en Francisco Morazán (22), Yoro (20), Cortés (16), Olancho (13) y Colón con 9.

En lo que va del 2026, el país fue escenario de una docena de muertes múltiples que tuvieron como escenario 9 departamentos del país y que han dejado como saldo alrededor de 60 personas muertas

Reformas en el Congreso

Sobre el paquete de reformas aprobado en el Congreso Nacional, Izaguirre indicó que el Conadeh participó a través de su Clínica de Litigio Estratégico y Control de Convencionalidad con recomendaciones para armonizar la ley con estándares internacionales.

Espero que las hayan considerado. No he tenido a la vista cómo quedó al final la reforma, pero esperamos que sea para atender esos temas de seguridad que tanto nos agobian a los ciudadanos, concluyó. JS