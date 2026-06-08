Conadeh conmemora 34 años de defensa de los derechos humanos en Honduras

Tegucigalpa.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) conmemora este 8 de junio su 34 aniversario de creación, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de la población hondureña y destacando la atención de alrededor de 300,000 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos durante más de tres décadas de funcionamiento.

En el marco de la conmemoración, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, señaló que la institución renueva su compromiso de continuar siendo vigilante de los derechos humanos y promotora de una sociedad más justa, inclusiva y democrática.

«Desde su creación en 1992, nuestra institución ha representado el compromiso del Estado hondureño con la defensa de la dignidad humana, la justicia y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas», expresó la defensora del pueblo.

Izaguirre destacó que durante más de tres décadas el Conadeh ha ejercido su mandato constitucional con independencia y cercanía a la ciudadanía, consolidándose como la institución nacional encargada de promover, proteger y supervisar el respeto de los derechos humanos en Honduras.

Según datos de la institución, a lo largo de sus 34 años de existencia se han atendido cerca de 300 mil quejas presentadas por ciudadanos de distintos sectores que denunciaron vulneraciones a sus derechos fundamentales.

La titular del organismo resaltó que la presencia del Conadeh en los 18 departamentos del país ha permitido acompañar a miles de personas mediante la recepción de denuncias, acciones de protección, emisión de alertas tempranas y la visibilización de situaciones que requieren atención por parte del Estado.

No obstante, reconoció que Honduras enfrenta desafíos complejos en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia, el desplazamiento forzado, la desigualdad, los efectos de la crisis climática y diversas formas de discriminación que afectan especialmente a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

«Hoy los desafíos en el país son el desplazamiento forzado que vacía barrios, colonias y comunidades; la violencia que arrebata la paz y la crisis que empuja a miles a huir, pero nuestra brújula no ha cambiado: estar del lado de la víctima, con independencia», manifestó Izaguirre.

Durante el acto conmemorativo, la funcionaria también agradeció la confianza depositada por la ciudadanía, así como el trabajo del personal de la institución y el apoyo de organizaciones y aliados que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en el país.

«A 34 años de su creación, el Conadeh renueva su compromiso de seguir siendo una institución cercana a la población. Porque la dignidad humana constituye el fundamento de nuestra labor y su defensa seguirá siendo nuestra razón de ser», concluyó.

El Conadeh fue creado el 8 de junio de 1992 durante la administración del expresidente Rafael Leonardo Callejas bajo el nombre de Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, fue hasta el 17 de diciembre de ese mismo año cuando abrió oficialmente sus oficinas al pueblo hondureño.

Desde entonces, la institución ha sido dirigida por Leo Valladares Lanza, Ramón Custodio López, Roberto Herrera Cáceres y Blanca Izaguirre, quien se convirtió en la primera mujer en encabezar este organismo estatal.IR