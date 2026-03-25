Conadeh condena crimen del ambientalista Josué Reyes

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) condenó este martes el asesinato del defensor del medioambiente Josué Reyes.

El 23 de marzo sucedió el crimen de Josué Reyes en el municipio de Omoa en el departamento de Cortés.

Reyes era directivo del Patronato de la Comunidad de Chachahuala y Defensor del Río de Chachahuala que denunció el concesionamiento de este río.

El Conadeh expresó su preocupación ante el persistente contexto de criminalización y violencia contra quienes defienden el medioambiente en el país.

Asimismo, recordó al Estado que el medioambiente constituye una manifestación contemporánea del principio de interdependencia de los derechos humanos.

En ese sentido, señaló que las crisis ambientales derivadas de la falta de regulación en el aprovechamiento de recursos naturales tienden a generar impactos desproporcionados en las comunidades y asentamientos ubicados en las cercanías de tales ecosistemas.

Clamó a la protección de la vida y la integridad física de quienes defienden los bienes comunes, la tierra y el territorio, constituyen una obligación reforzada del Estado en cuanto a la laboral defensora de las personas que la ejercen.

Reiteró la obligación y deber del Estado conforme al criterio reiterado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de implementar una debida diligencia en la investigación exhaustiva, imparcial y oficiosa. AG