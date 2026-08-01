Conadeh alerta que la crisis climática vulnera los derechos a la alimentación, el agua y la vivienda en Honduras

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), advirtió que la crisis climática está afectando de manera directa el ejercicio de derechos fundamentales como la alimentación, el acceso al agua y la vivienda en Honduras, por lo que instó al Estado a fortalecer las medidas de protección para las poblaciones más vulnerables.

La advertencia fue planteada en una contribución especial remitida al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en la que el organismo señaló la necesidad de implementar políticas públicas de adaptación al cambio climático, promover un urbanismo sostenible, fortalecer la resiliencia de las comunidades y desarrollar programas de reubicación para las poblaciones asentadas en zonas de riesgo.

El coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Conadeh, Frank Cruz, explicó que el cambio climático ha alterado los patrones de producción agrícola, reduciendo el rendimiento de cultivos básicos como el maíz y el frijol, situación que afecta principalmente a las comunidades rurales que dependen de la agricultura de subsistencia.

Según el organismo, más de 2.4 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria en 2023 debido, en parte, a los efectos de los fenómenos climáticos extremos.

En cuanto al acceso al agua, el Conadeh indicó que las sequías prolongadas, la contaminación de fuentes hídricas y la sobreexplotación de acuíferos han reducido la disponibilidad del recurso, especialmente en las zonas rurales e indígenas, donde muchas familias deben recorrer largas distancias para obtener agua potable.

Además, cuestionó la falta de políticas eficaces para la gestión del recurso hídrico y advirtió que esta situación ha generado conflictos entre comunidades que dependen del agua para su subsistencia y actividades productivas.

El organismo también alertó que el derecho a una vivienda adecuada se encuentra cada vez más amenazado por los efectos del cambio climático. Huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías continúan destruyendo viviendas e infraestructura, afectando principalmente a familias de escasos recursos y evidenciando la necesidad de invertir en infraestructura resiliente y en planes de reubicación para comunidades expuestas a estos riesgos.

El Conadeh reiteró que Honduras sigue siendo uno de los países más vulnerables al cambio climático en la región e hizo un llamado al Estado para priorizar inversiones, fortalecer la participación ciudadana y adoptar medidas integrales que garanticen la protección de los derechos humanos frente a los impactos ambientales. IR