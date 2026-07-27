Conadeh alerta aumento del 40% en deportaciones de hondureños

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que las deportaciones de hondureños registran un incremento del 40 % en comparación con 2025, por lo que instó a fortalecer los mecanismos de reintegración.

La coordinadora de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, señaló que el aumento representa un desafío para las instituciones, ya que muchos retornados necesitan apoyo para reincorporarse a la vida laboral y social en Honduras.

Reyes consideró que una de las prioridades debe ser el fortalecimiento de las oficinas municipales de atención, acompañadas de recursos suficientes para responder a las necesidades de esta población.

«Más del 80 % de las personas retornadas necesitan apoyo económico para poder trabajar y tener medios de vida. Si no encuentran oportunidades, nuevamente van a tomar la ruta migratoria», advirtió.

La funcionaria indicó que actualmente más del 90 % de los hondureños deportados provienen de Estados Unidos, una dinámica distinta a la observada en años anteriores, cuando también se registraban retornos desde otros países.

Destacó que entre los retornados hay muchas mujeres y núcleos familiares completos, pero se ve un incremento en los casos de madres que son deportadas y separadas de sus hijos.

Sobre la respuesta gubernamental, Reyes manifestó que, aunque la actual administración aún tiene poco tiempo en funciones, es necesario acelerar la implementación de protocolos y mecanismos de atención. AD