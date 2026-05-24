Conadeh alerta ante amenazas que reciben los periodistas por su ejercicio considerado de alto riesgo

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó que el ejercicio del periodismo en Honduras continúa siendo una actividad de alto riesgo, al revelar que entre 2016 y marzo de 2026 atendió más de 150 quejas de periodistas y comunicadores sociales que denunciaron amenazas contra su integridad física, su vida o situaciones de desplazamiento forzado por violencia.

– El 88% de los casos de muertes de periodistas permanecen impunes.

– Francisco Morazán encabeza la lista de departamentos con más denuncias, seguido por Ocotepeque, Cortés y Gracias a Dios.

En el marco del Día del Periodista, que se conmemora cada 25 de mayo en Honduras, el organismo exhortó al Estado hondureño a adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar que los profesionales de la comunicación puedan ejercer su labor sin amenazas, agresiones ni restricciones arbitrarias.

El Conadeh recordó que cada ataque, intimidación o agresión contra periodistas no solo pone en peligro sus vidas, sino que también vulnera el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada y fiscalizar el poder.

Según datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), el problema se agudizó entre 2022 y 2025, período en el que se concentró el 56% de los casos atendidos. Solo en 2022 se reportaron 20 denuncias, mientras que en 2023 la cifra aumentó a 27 casos, convirtiéndose en el año con mayor incidencia. En 2024 se registraron 20 casos, otros 16 en 2025 y cinco nuevas denuncias entre enero y marzo de 2026.

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El Conadeh indicó que, entre 2016 y 2025, atendió un total de 10,077 quejas relacionadas con desplazamiento forzado por violencia, de las cuales 149 correspondieron a periodistas y comunicadores sociales. Esta situación coloca al gremio entre los sectores más afectados por este fenómeno junto a comerciantes, amas de casa, transportistas, docentes y abogados.

La institución señaló que las principales causas de riesgo para los periodistas durante 2025 fueron las amenazas, presentes en el 69% de los casos denunciados, además de tentativa de homicidio y violencia política.

Entre los agresores señalados figuran personas desconocidas, integrantes de partidos políticos, narcotraficantes, policías, militares y bandas criminales.

Francisco Morazán encabeza la lista de departamentos con más denuncias, seguido por Ocotepeque, Cortés y Gracias a Dios.

Asimismo, el Conadeh expresó preocupación por el alto nivel de impunidad en los delitos cometidos contra trabajadores de medios de comunicación.

En Honduras, desde el año 2000, 90 periodistas han sido asesinados y muy pocas de las muertes han sido esclarecidas.

El organismo estima que entre 2001 y 2026 murieron 103 personas vinculadas al sector periodístico, entre ellos periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios, de los cuales el 88% de los casos permanecen impunes.

Ante este panorama, el ente defensor de derechos humanos reiteró su llamado a las autoridades para garantizar la protección y seguridad de quienes ejercen labores informativas en el país. IR