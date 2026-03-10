Conadeh agradece respaldo de OACNUDH para que se garantice su autonomía financiera

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) agradeció hoy el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que recomendó, al Estado hondureño, garantizar su autonomía financiera y asegurar su funcionamiento operativo y el cumplimiento de sus funciones.

El respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Institución Nacional de Derechos Humanos de Honduras, es un apoyo y un “espaldarazo” valiosísimo para nosotros, que le vamos a agradecer siempre, dijo la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre.

Explicó que la recomendación está encaminada a que los fondos que el Estado le proporcione al Conadeh sean adecuados y suficientes para su correcto funcionamiento y, de esa forma, garantizar su autonomía financiera.

En el informe Anual, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece, en una de sus recomendaciones, que se garantice la autonomía financiera del Conadeh y del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes para asegurar su funcionamiento operativo y el cumplimiento de sus funciones de supervisión.

La defensora de los derechos humanos reveló que, en los últimos 4 años, al Conadeh le quitaron alrededor de 50 millones de lempiras de su presupuesto, lo que limita que, tanto las oficinas regionales como las departamentales, puedan funcionar como deberían.

Agregó que, el Conadeh, es de las pocas instituciones con presencia en los 18 departamentos y que tiene acceso para poder atender las situaciones de violaciones a los derechos humanos que se dan en el territorio nacional.

Mencionó, como ejemplo, de la situación presupuestaría actual que, en la Delegación Departamental del Conadeh en Colón, solo se cuenta con una Delegada , una investigadora de quejas, una secretaria administrativa y un promotor, para atender toda la conflictividad que se da en el Bajo Aguan.

El Conadeh ha solicitado que se le aumenten, anualmente, los recursos financieros de acuerdo con sus necesidades reales administrativas, logísticas y de personal, tomando en consideración el rango constitucional que posee, su presencia a nivel nacional y la importancia del correcto ejercicio de su mandato.

Así mismo, que se respete su independencia técnica, administrativa y de criterio para contribuir en el cumplimiento de su mandato. IR